В Беларусь возвращается тепло 14.10.2026, 12:37

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Фото: Charter97.org

Особенно повезет юго-востоку страны.

К концу недели в Беларусь благодаря южным циклонам вновь вернется тепло. Особенно повезет юго-востоку страны.

Как пишет тг-канал «Метеовайб», пока погоду в Беларуси определяет достаточно прохладная воздушная масса, которая пришла к нам из Скандинавии.

Однако атмосферная циркуляция во второй половине недели изменится под влиянием малоподвижного циклона над акваторией Чёрного моря. На его северной периферии северо-западные потоки сменятся на восточные и юго-восточные. И из районов Каспия начнёт поступать более тёплая воздушная масса. Особенно повезёт юго-востоку страны, где адвекция тепла будет более интенсивной.

По данным модели ЕСМWF, температура воздуха к воскресенью может повыситься до +11..+17°С, по юго-востоку не исключены и +18..+20°С.

При этом до конца недели местами пройдут короткие дожди. И больше осадков прогнозируется по югу Беларуси.

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