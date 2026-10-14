В Китае малоизвестный уличный певец выступил вместо опоздавшей звезды 1 14.10.2026, 13:12

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Хакен Ли (Слева) и Хоу Лан

Хоу Лан фактически спас концерт.

В конце сентября в городе Баотоу (Внутренняя Монголия, КНР) должен был выступить Хакен Ли — гонконгский певец, телеведущий и актёр. Из-за сильного града самолёт Ли задержался, и организаторам концерта пришлось искать решение. В итоге на сцену вышел 33-летний китайский уличный певец Хоу Лан, пишет «Нож».

30 тыс. зрителей уже стояли перед сценой и ждали выхода звезды. Организаторы тянули время как могли, хотя понимали, что Ли приедет нескоро. Тогда директор мероприятия вспомнил про исполнителя из провинции Гаундун: в тот вечер музыкант отдыхал в местном ресторане.

Ранее Хоу работал монтажником сцены в концертной компании и никогда не пел на разогреве у звёзд такого масштаба. На предложение от директора он согласился примерно за минуту, вызвал такси, а последний отрезок пути проехал на прокатном велосипеде.

Хоу Лан не репетировал и вышел на сцену в обычной одежде. Единственное, что он успел сделать — это передать звукорежиссёру список своих песен. В результате публика слушала певца не 30 минут, а целых два часа — артист выступал без остановки.

«Я просто пел каждую песню от всего сердца», — рассказывал певец.

К частью, публика тепло приняла нового артиста, и почти никто не ушёл со стадиона в ожидании хедлайнера. Хакен Ли добрался до Баотоу уже ночью и, выйдя на сцену, он девять раз поклонился зрителям в знак извинения, затем исполнил шесть главных хитов. После выступления Ли крепко обнял Хоу.

«Горжусь собой: я спас концерт и спел вместе с Ли», — писал Хоу.

Далее события развивались стремительно. Всего за две недели число подписчиков Хоу в соцсетях выросло до 420 тыс., он успел организовать собственный сольный концерт в Лючжоу. Музыкант говорит, что открыт к музыкальному сотрудничеству, но не собирается превращать внезапную славу в бесконечную череду заработков.

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