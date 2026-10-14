МИД Беларуси занервничал из-за «Теории победы» НАТО 3 14.10.2026, 13:55

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Оборонный план Альянса напугал лукашистов.

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало заявление «в связи с обнародованием агрессивных планов НАТО». Речь идет о планах действий в случае нападения на альянс — там говорится и об ударах по Беларуси.

«Республика Беларусь решительно осуждает заявления главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, представившего так называемую «Теорию победы».

Данная концепция предусматривает нанесение превентивных ударов по территории Беларуси с применением дронов и наземных роботизированных систем.

Агрессивная риторика Североатлантического альянса приобретает все более системный характер. Без каких-либо угроз со стороны Беларуси, без реальных предпосылок к конфликту НАТО строит планы по наращиванию военного присутствия у границ и нанесению ударов по территории суверенного государства.

Под прикрытием защитных формулировок блок фактически готовит почву для военной эскалации и агрессии», — заявили в МИД.

Там считают, что «Беларусь никогда и никому не угрожала», а Минск последовательно выступает за «открытость, деэскалацию и равноправный диалог».

Напомним, 12 октября на конференции по безопасности в Варшаве главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, представил «теорию победы». Это план на случай нападения на одну из стран-членов НАТО.

«Мы отразим первоначальную атаку. Если нападение продолжится, мы ослабим его натиск и не допустим продвижения противника. А при необходимости мы разгромим силы противника и разрушим его оперативные боевые системы, развернутые против нас», — заявлял Гринкевич.

Издание The Wall Street Journal опубликовало детали «теории победы» Гринкевича. План подразумевает, в частности, нанесение ракетных ударов по российским командным пунктам и системам ПВО в Калининградской области, в районе Санкт-Петербурга и в Беларуси. Ожидается, что это должно подорвать возможности России по контролю над воздушным пространством и позволит пятому корпусу армии США и другим сухопутным войскам НАТО провести контрнаступление.

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