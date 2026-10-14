Гринкевич ответил Лукашенко 5 Валерий Карбалевич

14.10.2026, 16:02

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Валерий Карбалевич

НАТО утвердило план действий.

Новая стратегия НАТО указывает на то, что в случае войны с Россией военные объекты на территории Беларуси также могут стать объектами обстрелов. Несмотря на миролюбивую риторику Лукашенко, его военный союз с Москвой представляет для страны все большую опасность.

Сомнительный образ

В последнее время государственная пропаганда Беларуси прилагает большие усилия для укрепления образа страны как острова мира, безопасности и спокойствия. Утверждается, что мирное небо посреди военных катаклизмов в мире – это нынешний образ страны. Именно в этом ключе звучат заявления белорусских чиновников. Недавно министр иностранных дел Максим Рыженков заявил о готовности страны восстановить каналы военной связи с НАТО, вернуться к механизмам проверки, раннего предупреждения и другим мерам по обеспечению прозрачности в военной сфере.

В то же время Александра Лукашенко представляют как гаранта мира. Предпринимаются даже попытки риторически дистанцироваться от России. Во время встречи в Минске с главами правительств стран ЕАЭС 2 октября Лукашенко признал, что позиция Беларуси по войне на Украине не полностью совпадает с российской:

«Я президенту Путину открыто об этом сказал: у меня есть свое понимание отдельных аспектов конфликта на Украине».

Официальный Минск также демонстрирует свои миротворческие усилия по достижению перемирия в войне России против Украины. Лукашенко предлагает себя в качестве посредника, призывая к проведению мирных переговоров в белорусской столице.

Мишень за союз с Россией

Однако выступление Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича на Варшавском форуме по безопасности 12 октября должно заставить задуматься. По его словам, три месяца назад НАТО утвердило план действий на случай российской агрессии против европейских членов Североатлантического альянса.

Согласно The Wall Street Journal, этот план предусматривает нанесение ударов ракетами большой дальности по российским командным пунктам и объектам ПВО в Калининградской области, Санкт-Петербургской области и Беларуси.

Логика руководства НАТО ясна. Трудно представить себе российское нападение на Польшу и страны Балтии без использования белорусской территории, поскольку Беларусь граничит со всеми этими странами. Россия уже использовала белорусскую территорию для вторжения в Украину в 2022 году, поэтому такой сценарий воспринимается в регионе всерьез.

Гринкевич не раскрыл крупной военной тайны. В западных военных кругах с 1990-х годов Беларусь воспринимается прежде всего как военный союзник России.

Кстати, именно так Беларусь воспринималась и в Кремле. Известно, что со времен Бориса Ельцина российские силовики были самыми надежными лоббистами Лукашенко в России. С самого создания так называемого союзного государства военная составляющая играла очень важную роль в процессе белорусско-российской интеграции.

Хотя в 2010-х годах, особенно после аннексии Крыма Россией, Лукашенко пытался избежать тесного военного взаимодействия с Россией, сопротивляясь созданию полноценной российской военной базы в Беларуси, он заявлял, что это нецелесообразно и что ее следует строить дальше от границ с государствами-членами НАТО, чтобы она не была разрушена.

Тесный военный союз после 2020 года

Но 2020 год, и особенно начало войны России против Украины, радикально изменили всё. Нападение на украинскую территорию происходило с территории Беларуси. До осени 2022 года Россия продолжала обстреливать Украину отсюда. Международные организации осудили участие Беларуси в российской агрессии против Украины, включая использование белорусской территории для российского вторжения.

В целом, Беларусь и Российская Федерация заключили около четырех десятков международных соглашений, направленных на координацию совместных действий в военной сфере. Более 40 соглашений регулируют военно-техническое сотрудничество между двумя государствами. Действуют совместная Региональная группа сил и Единая региональная система ПВО. Ежегодно проводятся совместные военные учения. На территории Беларуси расположены два российских военных объекта: радиолокационная станция «Волга» («Барановичи») и узел связи 43-го морского флота («Вилейка»).

2 марта 2021 года министерства обороны двух стран подписали пятилетнюю программу стратегического партнерства. Также достигнута договоренность о создании трех совместных центров военной подготовки. В ноябре 2021 года была обновлена Военная доктрина Союзного государства.

Взаимные обязательства по поддержке союзника в случае внешней агрессии закреплены в ряде документов, принятых и подписанных Беларусью и Россией в рамках союзного государства. Кроме того, такие обязательства содержатся в соглашениях в рамках ОДКБ. В 2024 году Минск и Москва подписали Договор о взаимных гарантиях безопасности.

Под громкий пропагандистский шум они объявили о размещении российского тактического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» на территории Беларуси.

Всё это происходит на фоне эскалации войны России против Украины и её конфронтации с Европой. Москва всё чаще угрожает европейским странам ядерным оружием. Россия повышает ставки и разжигает напряжённость.

Слова не совпадают с делами

Белорусское руководство пытается маневрировать в этих условиях. С одной стороны, проводятся бесконечные военные учения, проверки боеготовности различных частей, подготовка резервистов в рамках территориальной обороны и т. д. И всё это на фоне повторения тезисов российской пропаганды об агрессивном Западе.

С другой стороны, Лукашенко постоянно заверяет о своей миролюбивой натуре. На встрече 13 октября он заявил:

«Мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время в средствах массовой информации наши западные «друзья» развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, возможно на Польшу, с территории Беларуси и вместе с Беларусью».

Однако западные соседи смотрят не на слова, а на дела. Появляется все больше фактов, свидетельствующих о том, что Россия ведет «гибридную войну» против Европы, а Беларусь ей в этом помогает. Об этом свидетельствуют, в частности, новые обвинения Латвии в адрес Беларуси в связи с инцидентом на общей границе. 13 октября Лукашенко отверг обвинения в проникновении вооруженной группировки с белорусской территории.

С ростом военно-политической напряженности в Восточной Европе субъективность Беларуси как независимого геополитического игрока снижается. Она рассматривается как единое целое с Россией. А Лукашенко, говоря о «нашей общей Родине от Бреста до Владивостока», только усиливает подобные представления. Поэтому в случае российской агрессии против НАТО военные объекты на территории Беларуси могут стать мишенью ответных ударов.

В результате политики Лукашенко Беларусь стала заложником агрессивных российских имперских амбиций.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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