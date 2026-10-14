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Jeep возродит легенду, освободившую Европу

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  • 14.10.2026, 13:58
  • 3,478
Jeep возродит легенду, освободившую Европу
Фото: Motor1

Маленький покоритель бездорожья Willys получит новую жизнь.

Jeep готовит компактный внедорожник, вдохновленный легендарным Willys, который помог союзникам освободить Европу во время Второй мировой войны, сообщает Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

О возвращении культовой модели рассказал глава европейского подразделения Jeep Ксавье Пежо на Парижском автосалоне. Конкретных характеристик будущей модели пока нет, однако компания обещает сохранить главные черты марки — проходимость, практичность и узнаваемый характер.

«Наша задача — воплотить оригинальную ДНК Jeep в конкретных решениях для европейских покупателей», — заявил Пежо.

Новые модели марки будут полноприводными. Для компактного внедорожника могут использовать новую платформу Stellantis, рассчитанную на разные силовые установки.

«Ключевое слово для Jeep в Европе — свобода. Это также приключения, подлинность и страсть», — подчеркнул руководитель бренда.

Возрожденный Willys станет одной из четырех новинок, которые Jeep готовит для европейского рынка. Впрочем, поклонникам марки придется набраться терпения.

Фото: Jeep
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