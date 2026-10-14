В Ростове-на-Дону четверо суток не могут потушить терминал Новошахтинского НПЗ 2 14.10.2026, 13:22

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На кадрах с места видны полыхающие цистерны с клубами черного дыма над ними.

В Ростове-на-Дону поздно вечером во вторник взорвался еще один резервуар на нефтеналивном терминале Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), ранее атакованном дронами, сообщает украинский мониторинговый канал Supernova+.

Огонь охватил уже 8 из 12 емкостей, пожар не могут потушить четверо суток, пишет Astra. На кадрах с места видны полыхающие цистерны с клубами черного дыма над ними. Канал «Ростов главный» сообщил, что 13 октября в 23:50 «что-то вспыхнуло на все небо и погасло на Левом берегу», и сопроводил публикацию картинкой взрыва на НПЗ. Общая вместимость резервуарного парка терминала составляет 60 тысяч кубометров.

Беспилотники атаковали терминал Новошахтинского НПЗ (ранее — «Юг Руси») в Железнодорожном районе Ростова в ночь на 10 октября. Спутниковый сервис NASA Firms зафиксировал возгорание. По состоянию на утро среды сообщений о том, что пожар потушен, от властей не поступало. Терминал, способный отгружать 3,5 млн тонн продукции в год, обеспечивал перевалку нефтепродуктов на морские и речные танкеры для экспорта и использовался для поставок топлива российской армии.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ночь на 14 октября регион подвергся массированной атаке беспилотников. По его словам, было сбито более 160 дронов в Каменске-Шахтинском и восьми районах. О пострадавших и последствиях на земле Слюсарь не сообщил.

При этом, согласно распоряжению президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ с 11 октября по просьбе лидера США Дональда Трампа не наносят ударов по российским НПЗ в рамках «энергетического перемирия», соблюдение которого Москва до сих пор не подтвердила.

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