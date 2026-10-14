Атака почти 500 дронов парализовала работу аэропортов Москвы 1 14.10.2026, 12:17

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Задержано или отменено более 500 рейсов.

С вечера 13 октября из-за массированной атаки украинских беспилотников на Москву были задержаны или отменены более полутысячи авиарейсов. После 22:00 Росавиация ввела ограничения на прием и отправку самолетов во всех четырех аэропортах столичного авиаузла: Домодедово, Шереметьево, Жуковском и Внуково. Причем последний был закрыт более 8 часов. Всех пассажиров вернули в терминал. Руководство аэропорта сообщило, что им предоставили воду и коврики.

Только во Внуково и Шереметьево с 22:00 вторника было задержано 410 рейсов и 137 отменено, подсчитали «Осторожно, новости». Из-за ограничений десятки самолетов перенаправили в другие аэропорты, в том числе в петербургский Пулково. Один из лайнеров, следовавший из Египта в Москву, был вынужден совершить посадку в столице Беларуси — Минске.

В Шереметьево задержали 119 рейсов на вылет и 123 на прилет. Еще 45 вылетов и 47 прилетов отменили. Во Внуково задержали 82 рейса на вылет и 86 на прилет, а отменили 45.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:00 вторника до 7:00 среды Вооруженные силы Украины запустили в сторону столицы 493 беспилотника. По его словам, большая часть этих БПЛА «была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», 180 дронов уничтожили непосредственно на подлете к Москве.

Это уже вторая длительная остановка столичных аэропортов из-за украинских атак за последнюю неделю. В прошлый раз авиагавани не работали несколько часов 9 октября. Тогда приземлиться в Москве не смог даже президент России Владимир Путин, возвращавшийся с саммита СНГ в Туркменистане. Четыре правительственных борта впервые с начала войны против Украины были вынуждены делать маневры в зоне ожидания рядом со столицей. В итоге самолет с номером 96025 ушел на запасной аэродром в Санкт-Петербург и вылетел в Москву лишь спустя некоторое время. Путин 8 октября сошел в Туркменистане с трапа именно этого лайнера.

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