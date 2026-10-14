В Могилеве кафе дарит школьникам сладости за хорошие отметки 1 14.10.2026, 13:07

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Нужно только показать дневник.

Могилёвское кафе Snack time, которое открылось этим летом на улице Гришина, 61, придумало, как подбодрить школьников: за хорошие отметки там раздают сладости. Достаточно показать на кассе дневник с хорошими оценками, и ученик получит в подарок конфеты или другое угощение.

В инстаграме заведение обращается к родителям: теперь у школьника появился дополнительный стимул стараться на уроках. Нужно просто прийти в кафе, показать дневник с текущими успехами и забрать заслуженный подарок. Об акции также сообщает объявление прямо у кассы.

Желающих получить сладкую награду, судя по всему, хватает. Помогает и соседство: совсем рядом с кафе находится 25-я школа.

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