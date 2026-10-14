В Могилеве кафе дарит школьникам сладости за хорошие отметки

В Могилеве кафе дарит школьникам сладости за хорошие отметки1
- 14.10.2026, 13:07
- 1,234
Нужно только показать дневник.
Могилёвское кафе Snack time, которое открылось этим летом на улице Гришина, 61, придумало, как подбодрить школьников: за хорошие отметки там раздают сладости. Достаточно показать на кассе дневник с хорошими оценками, и ученик получит в подарок конфеты или другое угощение.
В инстаграме заведение обращается к родителям: теперь у школьника появился дополнительный стимул стараться на уроках. Нужно просто прийти в кафе, показать дневник с текущими успехами и забрать заслуженный подарок. Об акции также сообщает объявление прямо у кассы.
Желающих получить сладкую награду, судя по всему, хватает. Помогает и соседство: совсем рядом с кафе находится 25-я школа.