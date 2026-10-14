Ученые объяснили, почему одни люди хорошо считают, а другие — нет 7 14.10.2026, 12:00

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На успехи в математике влияет ряд факторов.

Успехи в математике во многом зависят от способности человека к логическому мышлению и уровню развития речи, установили исследователи из Техасского университета A&M. Результаты их масштабного анализа, охватившего данные 122 тестов, опубликованы в издании Journal of Intelligence.

В центре внимания специалистов находились так называемая подвижная логика и способность к пониманию текста. Первое понятие подразумевает умение находить закономерности и делать выводы без опоры на прошлый опыт. Второе важнейшее умение связано со словарным запасом и навыком усваивать информацию через языковые конструкции. Именно эти два навыка служат самыми надежными индикаторами математических способностей человека.

При этом базовые представления о числах играют не меньшую роль, чем высокий общий интеллект. Умение интуитивно чувствовать соотношение цифр и понимать, как они связаны между собой, создает прочный фундамент для дальнейшего освоения сложных дисциплин. Когда мы говорим о «интуитивном понимании цифр», мы имеем в виду, например, младенца, который не умеет ни считать, ни говорить, но который может определить, что куча из 16 точек больше кучи из 8.

«Один из самых устойчивых фактов психологии заключается в том, что результаты разных умственных задач положительно коррелируют между собой, — отметил доцент кафедры образовательной психологии Даниэль Хайловский. — То, как ловко человек собирает визуальные головоломки, связано с развитием его словарного запаса, поскольку обе задачи опираются на единый мыслительный механизм».

В образовательной практике долгое время господствовало мнение, что математика требует исключительно аналитического склада ума, изолированного от гуманитарных дисциплин. Новые данные опровергают этот стереотип, доказывая, что богатый словарный запас и навык вдумчивого чтения напрямую помогают лучше понимать сложные условия задач. Авторы исследования подчеркивают, что интеллектуальные способности не даны от рождения в готовом виде — их можно целенаправленно развивать как на уроках, так и в повседневной жизни.

Исследователи рекомендуют преподавателям внимательнее анализировать типичные ошибки учеников. Это поможет им отличать проблемы с механикой вычислений от пробелов в логическом осмыслении условия задачи.

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