Сикорский жестко обратился к Маску

Сикорский жестко обратился к Маску22
- 14.10.2026, 17:36
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Глава МИД Польши заявил, что «Европа следит за главой SpaceX».
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский жестко обратился к главе компании SpaceX Илону Маску после сообщений об ограничениях работы терминалов Starlink для украинских военных.
Об этом Сикорский написал в соцсети X.
Сикорский прокомментировал сообщение советника президента Украины Владимира Зеленского о том, что компания SpaceX ввела для украинских военных ограничения скорости работы терминалов Starlink во время движения.
«Эй, Илон Маск, большой человек, ты снова используешь свои продукты в политических целях? Как твои европейские клиенты, мы следим за тобой», – написал Сикорский.
Hey, @elonmusk, big man, are you playing politics with your products again?
As your European customers, we are watching you.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 14, 2026
Стоит отметить, что польский министр использовал словосочетание «большой человек» (big man), апеллируя к прошлогоднему спору с Маском, во время которого американский бизнесмен назвал польского дипломата «маленьким человеком». Тогда спор возник после угроз миллиардера отключить спутниковую связь Starlink в Украине.