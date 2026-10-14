Ющенко написал открытое письмо Трампу 14 14.10.2026, 11:27

9,188

Виктор Ющенко

Третий президент Украины напомнил о важном событии тридцатилетней давности.

Третий президент Украины Виктор Ющенко написал открытое письмо президенту США Дональду Трампу в связи с его соглашением с правителем России относительно дизельного топлива.

«Выглядит дико и больно, когда раздаются призывы к Украине «остановиться», наставления, кого нам выбирать и как жить, или когда дается зеленый свет на торговлю российским дизелем.

Каждый доллар от этого дизеля – это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши дома.

Торговать с агрессором во время такой бойни — значит подпитывать его военную машину», – написал экс-президент Украины.

Ющенко также написал о событиях более чем тридцатилетней давности, когда распадался Советский Союз.

Он напомнил, что Украина тогда обладала третьим по величине ядерным потенциалом в мире: «Мы добровольно отказались от этого оружия ради мира на планете, поверив словам и подписям великих держав».

«В 1994 году США вместе с партнерами подписали Будапештский меморандум, предоставив Украине официальные гарантии безопасности, суверенитета и неприкосновенности наших границ.

Америка взяла на себя моральное и юридическое обязательство быть нашим щитом и защитником. Разве можно сегодня, когда на нас напал подлый враг, забыть о подписи Великой Америки под этим документом»?, – написал Ющенко.

9 октября Трамп заявил, что достиг с РФ договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо – является «несправедливым и нечестным».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com