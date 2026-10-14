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Будет уступать, Путин

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  • Телеграм-канал «Догнать и перегнать»
  • 14.10.2026, 11:45
  • 7,272
Будет уступать, Путин
Фото: Getty Images

Это очевидно.

Пресса сообщает, что два российских спутника «Рассвет», бледного аналога Starlink, теряют высоту, приближаясь к атмосфере.

Конечно, неудачи возможны у всех. Это относится и космическим запускам. У компании Илона Маска было немало неудач. Но есть и большие достижения, одно из них – Starlink.

Путин летом заявлял, совершенно не имея к этому объективных оснований, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не будет уступать Starlink, а, может, будет даже лучше.

Будет уступать, Путин. И лучше не будет. Это очевидно.

Телеграм-канал «Догнать и перегнать»

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