Будет уступать, Путин1
- Телеграм-канал «Догнать и перегнать»
- 14.10.2026, 11:45
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Это очевидно.
Пресса сообщает, что два российских спутника «Рассвет», бледного аналога Starlink, теряют высоту, приближаясь к атмосфере.
Конечно, неудачи возможны у всех. Это относится и космическим запускам. У компании Илона Маска было немало неудач. Но есть и большие достижения, одно из них – Starlink.
Путин летом заявлял, совершенно не имея к этому объективных оснований, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не будет уступать Starlink, а, может, будет даже лучше.
Будет уступать, Путин. И лучше не будет. Это очевидно.
Телеграм-канал «Догнать и перегнать»