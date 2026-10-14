Nissan Skyline GT-R скрывает неожиданную тайну
- 14.10.2026, 11:02
- 1,420
Что на самом деле означает легендарное название авто.
Название Nissan Skyline GT-R расшифровывается как Gran Turismo Racing. Оно имеет итальянские корни и связано с гоночным прошлым модели, история которой началась ещё до слияния компаний Prince Motor и Nissan.
Об этом пишет издание Jalopnik.
История GT-R берет свое начало от седанов Skyline, которые японская компания Prince Motor представила в 1957 году. Изначально автомобили оснащались 1,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем мощностью 60 к. с. и задней подвеской типа De Dion.
Спортивный характер модели начал формироваться в 1963 году, когда появилось купе Prince Skyline Sport мощностью 93 к. с. В следующем году компания выпустила Prince Skyline GT — первую модель марки с обозначением Gran Turismo. Автомобиль был создан для участия в гонках класса GT-II на втором Гран-при Японии на трассе Сузука.
Prince Skyline GT занял второе место, уступив Porsche 904 Carrera GTS. Этот результат подтолкнул инженеров к дальнейшей работе над гоночными автомобилями. В 1966 году среднемоторный Prince R380 с двухлитровым двигателем мощностью 200 л. с. победил на третьем Гран-при Японии. В том же году завершилось слияние Prince Motor Company и Nissan.
В 1969 году появился первый Nissan Skyline GT-R. Его двухлитровый шестицилиндровый двигатель S20 мощностью 160 л. с. был разработан на основе гоночного агрегата GR-8, который использовался в Prince R380. Именно гоночное происхождение модели объясняет букву R в её названии.
Аббревиатуру GT-R обычно расшифровывают как Gran Turismo Racing, то есть спортивный автомобиль для дальних поездок и гонок. По одной из версий, Nissan выбрала итальянские слова, поскольку они звучали более экзотично и могли способствовать продвижению модели.
Мировую известность GT-R завоевал благодаря последующим поколениям Skyline, особенно R32 и R33. Они были оснащены рядным шестицилиндровым двигателем RB26DETT заявленной мощностью 276 к. с. и системой полного привода ATTESA E-TS, которая распределяла крутящий момент между передней и задней осями.
Skyline GT-R R32 доминировал в японских профессиональных гонках: в 1989–1993 годах он побеждал в каждой гонке, в которой принимал участие. Автомобиль также добился значительных успехов в австралийских соревнованиях среди серийных туристических автомобилей, за что получил прозвище «Годзилла».
В 1995 году R32 уступил место R33, который выпускался до 1998 года. Его сменил R34, производство которого продолжалось до 2002 года. Эта версия стала особенно известной благодаря фильму «Форсаж». В 2007 году дебютировал R35 GT-R, который оставался в производстве до 2025 года.