Гомельчане массово жалуются на рыжую воду из крана 2 14.10.2026, 10:47

Фото: Threads

Жители разных районов города пишут о резком запахе хлорки.

С утра 14 октября гомельчане массово жалуются в соцсетях на рыжую воду с резким запахом хлорки. Жители города из разных микрорайонов Центрального района публикуют фото и видео с мутной водой и пишут, что ее невозможно пить:

«Помыла руки, остаётся на руках запах. По вкусу как будто из бассейна попила».

«Живу в районе нового универмага. Кто знает, почему вода грязная и с запахом хлорки?»

«Запах хлорки как в бассейне! Зачем столько, от горячей воды аж глаза щиплет!»

«У вас тоже сегодня хлорка из крана течет? Выедает глаза. Мы остались без питьевой воды. Посудомойка мыла посуду хлоркой».

Как узнал «Флагшток», ситуация может быть связана с ремонтными работами, которые проводит «Гомельводоканал». Согласно опубликованному объявлению, с 5 по 16 октября ремонтируют водовод диаметром 1020 мм в районе улицы Староволотовской.

Работы проводятся по обращениям жителей микрорайонов 18, 19 и 20, которые жаловались на качество воды, как сообщается официально. Один из участков трубопровода отключили, а для абонентов частного сектора обещали организовать подвоз питьевой воды.

На время работ перераспределяют потоки воды в городской системе. Водоканал предупреждал, что это может привести к временному ухудшению качества воды в Центральном, Железнодорожном и Советском районах Гомеля.

При ремонтных работах мог измениться режима водоснабжения. Во время ремонта и переключения потоков меняются гидравлические условия в трубах, что может повлиять на запах воды. Повышение дозы хлора могло возникнуть вследствие усиления обеззараживания воды. Однако в объявлении водоканала об этом прямо не говорится.

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