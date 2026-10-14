«Шокированы были все, и мать и ребенок» 6 14.10.2026, 9:55

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Иллюстративное фото: Данные ИИ

История случилась на вокзале Минск-Пассажирский возле информационного центра Смоленской области РФ.

Эта история случилась на днях на вокзале Минск-Пассажирский. Девочка 3 лет под присмотром мамы ела за столиком в зоне детского творчества в зале ожидания. А затем случилось невероятное – шокированы были все, и мать и ребенок, пишет udf.

Вот как описала эту ситуацию мама малышки с ником khotsko.a:

«К нам подлетела женщина со стойки «Туристический информационный центр Смоленской области» — с безумным взглядом, рычащим тоном — и потребовала быстро уйти. Потом ткнула мне в лицо табличку с текстом кратко: «здесь нельзя есть». Табличку мы не заметили. Я спокойно ответила: «Тише, мы не заметили, сейчас уйдем». Но ее несло. Рычание, частое моргание, швыряние предметов на этом столике. Мы ушли, я убрала за ребенком — она демонстративно начала мыть стол и даже стул Будто там грязь... Угрожала вызвать милицию за то, что ребенок ел в зоне детского творчества. Я не про то, что ребенку можно есть где угодно. Я про реакцию. Почему нельзя просто сказать «здесь нельзя кушать»? Зачем столько агрессии к женщине с 3-летним ребенком? И главное: почему начальник туристического центра на вокзале — это лицо региона — ведет себя как хамло? Где клиентоориентированность и гостеприимство?»

Ответы не заставили себя долго ждать. Большинство пользователей сети threads были возмущены:

elena_nanopatch_by888:

«Ужасс.. надеюсь, малышка не очень испугалась. Испанский стыд за таких «работников»»

myrysia:

«Почему я так часто сталкиваюсь с нелюбовью к детям в нашей стране и соседних странах? В самолете дети мешают, в общественном транспорте тоже раздражают, непонятно что страшного случится, если ребенок просто поест, неважно где, если он никому не мешает...»

glemma_2026:

«Просто значит синдром вахтера в действии. Некоторым людям противопоказано работать с людьми. Некоторых до такого состояния доводят сами посетители, спустя энное количество лет работы. Ситуация отвратная, всерьез грозить милицией и пугать ребенка ужас, конечно. Жаль, что малышке пришлось с таким столкнуться. Но будьте внимательнее, абсолютно логично, что зона с книжками, игрушками, раскрасками не может быть разрешена для приема пищи-это же абсолютно открытые ворота для антисанитарии будут...»

art_nostalgic_ai:

«Гэтая жанчына, якая працуе ад Смаленскай вобласці, «паблытала берагі», гэта значыць перавысіла свае паўнамоцтвы. Яна як мінімум размаўляла ў непаважлівым тоне. Вы маеце права па законе аб звароце грамадзян і юрыдычных асоб, звярнуцца ў адміністрацыю вакзала і пакінуць запіс у кнігу прапаноў і заўваг, на паводзіны дадзенага суб'екта. Праверка пакажа хто менавіта не «на сваім месцы». Неяк так »

valery_hancharou:

«Неприятная ситуация. К сожалению, часто в правилах про доброе и вежливое отношение к людям не упоминают. Здоровья и благополучия Вам и Вашему ребенку. Всего доброго...»

berry.pie_:

«— за что сидишь, шкет? — съел бублик над раскраской...»

Впрочем, нашлись и те, кто оправдал действия женщины со стойки «Туристический информационный центр Смоленской области». И таких оказалось немало.

alla_prokhorova_1:

«Тут прежде всего неуважение к труду работников, как и порча имущества ЖД. Читаешь и поражаешься: не заметила табличку. Вы уже учите ребенка есть где хочу. А кто-то потом сядет и испачкает одежду. И еще ищите оправдание себе и кого-то ищите виновными. Цените чужой труд. Это она убирает за вами, а вы не цените. Безнаказанность, порождает вседозволенность. Так и тут. Были бы штрафы, а так работник вас должен упрашивать. Как бы вам было хорошо если бы вы убрали а кто то сел и насорил опять?»

s.sev.en:

«Не знаю к чему ваше предупреждение, я бы не додумалась даже сажать есть маленького ребенка там, где рисуют другие дети. Для меня как-то очевидно, что там есть такое себе. Видно таких много там, что женщина взбрыкнула. Вам бы эффективнее было бы на нее жалобу написать, а не предупреждать в интернете об очевидных вещах...»

kyzaffka:

«Наверное кушало милое дитятко и жирными рученьками трогала раскраски, крошечки красиво сыпались с ротика по карандашам. Ps. В других залах есть кафешки со столиками...»

Кто прав в данной ситуации? Мама, которая рискнула покормить ребенка который хотел есть там, где это было нельзя. Или работник вокзала, которая вынуждена соблюдать инструкции, прописанные в ее трудовом договоре … А иначе – уволят) Сюжет поистине шекспировский…

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