Ученые раскрыли неожиданный эффект утреннего кофе 14.10.2026, 10:08

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Фото: Shutterstock / LightField Studios

Настроение может улучшиться уже в первые часы после употребления напитка.

Многих утренняя чашка кофе не только бодрит, но и поднимает настроение. Оказалось, что это природное действие кофеина, утверждает писательница Сэмми Карамела в статье для Vice.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Scientific Reports, показало, что люди, употребляющие кофеин, отмечают улучшение настроения в течение первых 2,5 часов после чашки кофе. Также действовал на них и чай.

«Кофеин действует, блокируя аденозиновые рецепторы, что может повысить активность дофамина в ключевых областях мозга – эффект, который, согласно исследованиям, связан с улучшением настроения и повышением бдительности», – рассказала одна из исследовательниц, профессор Ану Реало.

Однако заядлый любитель кофе может чувствовать раздражительность или вялость при длительном отсутствии кофеина. Но как только он сделает первый глоток кофе, он снова почувствует себя энергичным и позитивным. Такие же симптомы есть у людей, которые пьют умеренное количество кофе.

Многие считают, что людям с тревожными расстройствами следует избегать кофе и других напитков, содержащих кофеин, но, согласно исследованиям, это не всегда так. Настроение менялось у всех участников, включая людей с симптомами депрессии, тревожности и людей с расстройством сна.

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