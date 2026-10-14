Соловьев отправил Россию в пещерный век 8 Илья Шепелин

14.10.2026, 9:59

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В. Соловьев

В прямом эфире.

По крайней мере об этом в эфире заявил В. Соловьев, деловито посоветовав Яндексу и другому российскому хайтеку перенести дата-центры в пещеры, а сервера — на севера.

Потому что при Путине, как отметил Соловьев, воевать России придется еще долго.

«Важно использовать особенности наши безграничные, которые нам дала природа: дата-центры должны располагаться и на северах, и в пещерах, и в естественных укрытиях.

То есть закладывать на будущее! Понимая, что войны еще будут!»

Спасибо за обещание будущих войн, но уже сами неплохо вбомбили Россию в пещерный век (теперь — буквально).

Илья Шепелин, «Телеграм»

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