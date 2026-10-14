Соловьев отправил Россию в пещерный век

Соловьев отправил Россию в пещерный век8
- Илья Шепелин
- 14.10.2026, 9:59
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В прямом эфире.
По крайней мере об этом в эфире заявил В. Соловьев, деловито посоветовав Яндексу и другому российскому хайтеку перенести дата-центры в пещеры, а сервера — на севера.
Потому что при Путине, как отметил Соловьев, воевать России придется еще долго.
«Важно использовать особенности наши безграничные, которые нам дала природа: дата-центры должны располагаться и на северах, и в пещерах, и в естественных укрытиях.
То есть закладывать на будущее! Понимая, что войны еще будут!»
Спасибо за обещание будущих войн, но уже сами неплохо вбомбили Россию в пещерный век (теперь — буквально).
Илья Шепелин, «Телеграм»