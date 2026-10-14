Московский аэропорт «Внуково» частично эвакуировали 1 14.10.2026, 9:25

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Самолеты перенаправляют в другие города.

Вечером 13 октября в московском международном аэропорту Внуково провели «частичную» эвакуацию из-за «срабатывания пожарной сигнализации».

Об этом сообщает Диалог.UA, проведя мониторинг соцсетей.

Росавиация вечером 13 октября ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский из-за атаки украинских БпЛА по стратегическим объектам в Москве и Московской области. Авиакомпании скорректировали расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах. Вскоре после этого в аэропорту Внуково провели «частичную» эвакуацию. Официальная причина - «срабатывание пожарной сигнализации» в терминале А из-за «паров, образовавшихся при мойке аэрогриля в кафе».

При этом 10 самолетов, летевших в аэропорт Внуков из Турции, были вынуждены поменять маршрут. Всего более 30 воздушных судов, летевших в Москву, перенаправили в другие города из-за введенных ограничений по безопасности. Из них более 20 рейсов принял Пулково (Санкт-Петербург).

Вечером 13 октября и в ночь на 14 октября Силы обороны Украины нанесли массированный воздушный удар по стратегическим объектам в Москве и Московской области. Подробности уточняются. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО ночью 14 октября якобы сбила около 100 украинских БпЛА, летевших к столице РФ.

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