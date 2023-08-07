Бывший вице-президент Газпромбанка получил награду ВСУ 1 7.08.2023, 14:51

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Игорь Волобуев

Ему вручили «Золотой крест».

Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, отправившийся в Украину противостоять российской агрессии, получил в награду от ВСУ «Золотой крест».

«Служу украинскому народу!» — написал по-украински Волобуев, выложив на своей странице в Faсebook фото медали и грамоты. Судя по последней, присуждение награды произошло 23 июля.

По словам бывшего топ-менеджера Газпромбанка, «Золотой крест» ему вручили «за успешное выполнение боевых задач», но каких именно, он не уточнил. При этом «Золотой крест» относится к знакам отличия главнокомандующего ВСУ. Им награждают военных рядового и сержантского состава.

В апреле 2023 года Волобуев был серьезно ранен и едва не погиб. По его признанию, от гибели его спас молодой сослуживец, прикрывший бывшего топ-менеджера от взрыва. «Мальчика разорвало, вся моя спина была в нем. 20 лет. Я найду твоих родных, чтобы поклониться им», — написал он.

1 июня сразу после госпиталя бывший топ-менеджер вернулся на службу. Он заверил, что получение «Золотого креста» никак на него не повлияло. «Я здесь не за награды», — пояснил он изданию Rus.Postimees.

Волобуев родился в Сумской области Украины. В Ахтырке до сих пор живут его отец и младший брат. До весны 2022 года он занимал должность вице-президента Газпромбанка. Но, как он сам заявлял, еще в 2014 году после аннексии Крыма «дал себе слово», что поедет воевать, если «русские танки придут в мою Ахтырку».

В апреле 2022 года Волобуев уехал в Киев и вступил в тероборону, чтобы «отмыться от российского прошлого». Газпромбанк в ответ на это заблокировал все его счета, из-за чего бывший топ-менеджер остался без накоплений.

Позднее Волобуев стал бойцом легиона «Свобода России», в котором российские граждане воюют за независимость Украины. В телеграм-канале подразделения в июне прошлого года появилось видео, на котором Волобуев участвует в стрельбище на фоне бело-сине-белого флага.

«Мечты сбываются: я теперь служу в легионе „Свобода России“», — заявил бывший топ-менеджер Газпромбанка и призвал россиян, недовольных действующей властью, тоже вступать в военную группировку. «Если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной, демократической страной, — присоединяйтесь», — сказал Волобуев.

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