Модернизация «Адмирала Нахимова»: Россия получила дорогого «динозавра»3
- 25.08.2025, 13:06
Первый же рой БПЛА превратит крейсер в металлолом.
Российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов», спущенный на воду еще в 1986 году, после десятилетий простоя вновь вышел в море, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org). Однако эксперты спорят: сможет ли этот гигант, несмотря на модернизацию, соответствовать требованиям современной войны?
Крейсер получил новые системы вооружения, включая С-400, гиперзвуковые ракеты «Циркон» и крылатые «Калибр». На бумаге — мощь, сопоставимая с флотами целых стран. Но в эпоху дронов и высокоточного оружия подобные корабли превращаются в «плавучие мишени».
Масштаб модернизации поражает: заменены электроника, РЛС, полностью обновлен арсенал. Однако главная проблема осталась — огромный силуэт и слабая защита от роя недорогих беспилотников. Подобные корабли стоили миллиарды, но уже не решают задачи в условиях асимметричных угроз.
Критики называют «Адмирала Нахимова» символом устаревшей концепции «большого флота», которая уходит в прошлое. Современные конфликты показывают: решающую роль играют мобильные, дешевые и одноразовые дроны, а не гигантские корабли, требующие огромных затрат на эксплуатацию.
Вместо «плавучей крепости» Россия получила «дорогого динозавра», который при первом же массированном атакующем рое БПЛА может превратиться в металлолом. Эксперты предупреждают: будущее за беспилотными системами, а не за кораблями 80-х, даже с новыми ракетами.