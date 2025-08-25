закрыть
25 августа 2025, понедельник, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Модернизация «Адмирала Нахимова»: Россия получила дорогого «динозавра»

3
  • 25.08.2025, 13:06
Модернизация «Адмирала Нахимова»: Россия получила дорогого «динозавра»

Первый же рой БПЛА превратит крейсер в металлолом.

Российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов», спущенный на воду еще в 1986 году, после десятилетий простоя вновь вышел в море, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org). Однако эксперты спорят: сможет ли этот гигант, несмотря на модернизацию, соответствовать требованиям современной войны?

Крейсер получил новые системы вооружения, включая С-400, гиперзвуковые ракеты «Циркон» и крылатые «Калибр». На бумаге — мощь, сопоставимая с флотами целых стран. Но в эпоху дронов и высокоточного оружия подобные корабли превращаются в «плавучие мишени».

Масштаб модернизации поражает: заменены электроника, РЛС, полностью обновлен арсенал. Однако главная проблема осталась — огромный силуэт и слабая защита от роя недорогих беспилотников. Подобные корабли стоили миллиарды, но уже не решают задачи в условиях асимметричных угроз.

Критики называют «Адмирала Нахимова» символом устаревшей концепции «большого флота», которая уходит в прошлое. Современные конфликты показывают: решающую роль играют мобильные, дешевые и одноразовые дроны, а не гигантские корабли, требующие огромных затрат на эксплуатацию.

Вместо «плавучей крепости» Россия получила «дорогого динозавра», который при первом же массированном атакующем рое БПЛА может превратиться в металлолом. Эксперты предупреждают: будущее за беспилотными системами, а не за кораблями 80-х, даже с новыми ракетами.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев