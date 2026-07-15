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«Мадяр»: Поражены 20 российских судов в Черном море

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  • 15.07.2026, 9:04
«Мадяр»: Поражены 20 российских судов в Черном море
Роберт «Мадяр» Бровди

Началась новая стадия операции.

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на среду, 15 июля, поразили еще 20 российских судов в Черном море.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди.

«Навязываемый червивому люмпену мифами осколок СССР, пройдя многовековой путь от момента крещения Киевской Руси до наших дней, именно в День Украинской Государственности начинает новый отсчет», — отметил он.

«Мадяр» подчеркнул, что предыдущий этап операции в Азовском море завершился поражением 116 судов теневого флота РФ, а теперь на очереди — Черное море.

По его словам, во время первого удара было поражено 20 судов: 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир.

«Руководствуясь нетерпимостью — вплоть до лютой ненависти — к любым посягательствам на Мать-Украину и преемственностью поколений, которые столетия назад на казацких чайках защищали украинские земли и уничтожали значительно более крупный и лучше вооруженный османский флот. Никакого пиратства, Лавров — просто бизнес. Кровавый, ваш. В прицеле Свободолюбивой Украинской Птицы. В морскую пучину. Получишь свое, враг…» — добавил командующий СБС.

В ночь на 14 июля Силы беспилотных систем поразили еще 11 российских судов в Азовском море, в том числе пять танкеров, пять сухогрузов и один буксир.

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