«Трамп любит победителей» 1 15.07.2026, 9:39

Фото: Getty Images

У Зеленского раскрыли, что усилит позицию США по Украине.

Президент США Дональд Трамп демонстрирует все более благосклонное отношение к Украине, и дальнейшие успехи Киева на поле боя способны лишь укрепить американскую поддержку. Об этом заявила экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Кристи Фриланд в интервью ABC News.

По ее словам, одним из ключевых итогов недавнего саммита НАТО стала договоренность о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Фриланд назвала это решение США «действительно хорошей новостью» для Украины, однако уточнила, что лицензия не решает проблему мгновенно: между получением права на производство и фактическим выпуском ракет пройдет время, тогда как Украина уже сейчас остро нуждается в дополнительных системах ПВО и боеприпасах для защиты от российских ударов.

Сам Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что стороны достигли «важного соглашения» о лицензировании производства Patriot и что рабочие группы уже занимаются реализацией этих договоренностей.

«Трамп действительно любит победителей»

Комментируя перемены в риторике американского президента, Фриланд подчеркнула, что украинское руководство не стремится демонстрировать успехи исключительно ради того, чтобы понравиться Вашингтону.

«Украинцы воюют не для того, чтобы устроить шоу для Трампа. Они воюют, потому что иначе погибнут», – сказала она.

При этом советница Зеленского уверена, что военные успехи Украины напрямую сказываются на уровне поддержки со стороны американского президента: «Трамп действительно любит победителей. Он не против менять свою позицию. И я действительно думаю, что чем сильнее украинцы, тем больше шансов получить его поддержку».

НАТО подтвердило долгосрочную поддержку

По итогам саммита НАТО союзники подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину. В итоговой декларации отмечается весомый вклад Киева в трансатлантическую безопасность, а общий объем помощи союзников в 2026 году должен составить около 80 млрд долларов. Ожидается, что финансирование в 2027 году сохранится на том же уровне.

Фриланд также отметила, что европейские союзники продемонстрировали готовность поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Украина все больше полагается на собственное оружие

Отдельно советница Зеленского обратила внимание на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. По ее словам, Украина производит все больше дальнобойного оружия самостоятельно, что дает возможность применять его без необходимости согласовывать удары с партнерами.

По мнению Фриланд, именно это стало одним из факторов успешных ударов по военной и энергетической инфраструктуре России.

Переговоры о мире остаются отдаленной перспективой

Несмотря на позитивные сигналы в поддержке Украины, перспективы завершения войны остаются неопределенными. По словам Фриланд, Россия по-прежнему выдвигает неприемлемые для Киева требования, а Владимир Путин отказывается от прямых переговоров с Зеленским.

При этом, по ее мнению, прогнозы о скором истощении Украины не оправдались.

«Успех Украины сейчас показывает нам, что если мы предоставим ей необходимые инструменты, она доведет это дело до конца», – подытожила Фриланд.

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