В Минске водитель Renault не справился с управлением, врезался в две машины и вылетел с дороги
- 15.07.2026, 10:14
Видеофакт.
В Минске вчера днем 50-летний водитель Renault ехал по проспекту Дзержинского и рядом с домом №26 врезался в попутные Hyundai и Kia. После столкновения он выехал за пределы проезжей части.
По предварительной информации ГАИ Минска, мужчина не справился с управлением. Предположительно, ему стало плохо за рулем.
В телеграм-канале «Инцидент Минск» было опубликовано видео с камер видеонаблюдения. На записи также попал момент ДТП. Видно, как после удара Renault вылетел с дороги.
Водителя Renault отвезли в больницу для обследования.