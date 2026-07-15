закрыть
15 июля 2026, среда, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске водитель Renault не справился с управлением, врезался в две машины и вылетел с дороги

  • 15.07.2026, 10:14
В Минске водитель Renault не справился с управлением, врезался в две машины и вылетел с дороги

Видеофакт.

В Минске вчера днем 50-летний водитель Renault ехал по проспекту Дзержинского и рядом с домом №26 врезался в попутные Hyundai и Kia. После столкновения он выехал за пределы проезжей части.

По предварительной информации ГАИ Минска, мужчина не справился с управлением. Предположительно, ему стало плохо за рулем.

В телеграм-канале «Инцидент Минск» было опубликовано видео с камер видеонаблюдения. На записи также попал момент ДТП. Видно, как после удара Renault вылетел с дороги.

Водителя Renault отвезли в больницу для обследования.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко