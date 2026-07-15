В Минске водитель Renault не справился с управлением, врезался в две машины и вылетел с дороги 15.07.2026, 10:14

Видеофакт.

В Минске вчера днем 50-летний водитель Renault ехал по проспекту Дзержинского и рядом с домом №26 врезался в попутные Hyundai и Kia. После столкновения он выехал за пределы проезжей части.

По предварительной информации ГАИ Минска, мужчина не справился с управлением. Предположительно, ему стало плохо за рулем.

В телеграм-канале «Инцидент Минск» было опубликовано видео с камер видеонаблюдения. На записи также попал момент ДТП. Видно, как после удара Renault вылетел с дороги.

Водителя Renault отвезли в больницу для обследования.

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