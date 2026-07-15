«Технодесант» на Кинбурне Андрей Попов

15.07.2026, 10:31

1,096

Весомый индикатор и «анонс».

Долгожданный десант ВСУ на юге, о котором с мая трубит российская пропаганда, наконец-то состоялся. Но состоялся он неожиданным образом – вместо живых бойцов в стиле «Кринок» на Кинбурнскую косу отправили, чтобы устроить «шумиху», наземный роботизированный комплекс. Причем всего один… Но результат впечатляющий.

Важно и то, кто его отправил. Не какие-то там раскрученные в СМИ технологические бригады – не «элита», а обычные силы территориальной обороны. Конкретно – бойцы 123-й бригады ТРО. То есть уже даже «линейные» подразделения, задача которых – удерживать линию фронта в обороне, достигли такого технологического уровня, что способны отправить морской дрон с «пассажиром» в виде наземного дрона, которого с воздуха координирует БПЛА, и при этом НРК ещё и ведёт огонь по целям (и куда-то даже попадает!).

«Конечно, это пока была лишь тестовая операция, ведь один НРК целый полуостров не захватит. Тем не менее, «анонс» приятный. Это в дополнение ко всем тем ударам по логистике и тылам ВС РФ, которые также наносят не только «профильные» бригады, но, фактически, все, кому не лень».

Дронов всех типов в нашей армии стало так много, что их использование ограничивает лишь желание командиров. Чтобы как-то упорядочить все эти новые реалии, украинский Генштаб решил создать новое Командование дальнего (глобального) воздействия.

Будет ли это касаться и мидлстрайков, и операций, подобных кинбурнскому технодесанту, или только «далекой руки» – пока неизвестно. Как неизвестно и кто будет этим командованием, собственно, командовать. Возможно, как раз и хотят отделить мидлстрайки от дипстрайков. Известно пока лишь, что новое «стратегическое» командование будет охватывать не только морские и воздушные дроны, но и ракеты (подготовка к применению баллистики?).

Здесь главное – не забывать поговорку, что «лучшее – враг хорошего». Именно такая хаотичность сейчас является важным преимуществом украинских ударов, ведь она привносит определенный элемент оперативной внезапности и «сюрприза», когда противник не знает, откуда ожидать удара.

«Хотя, действительно, как-то этот процесс «дроновой войны» все же стоит упорядочить, ведь он «живет своей жизнью» и развивается без конкретного стратегического замысла. Будем надеяться, однако, что создание нового командования пойдет на пользу процессу, а не станет лишним бюрократическим препятствием в его развитии».

Возвращаясь к Кинбурнской косе, стоит напомнить, что это исторически стратегическое место на выходе из Днепра в Чёрное море, которое уже видело много десантов со времён постройки там турецкой крепости в XV веке. Хотя боевые дроны там действительно высадились впервые.

Наиболее бурными для крепости были XVIII и XIX века, когда за эти земли боролись Российская и Османская империи. Кинбурн не раз переходил из рук в руки, в том числе путем десантов.

Так, в 1735 году российские войска захватили турецкую крепость, но, понимая, что удержать контроль не смогут, в 1736 году просто взорвали её, после чего совершили оттуда фирменный «жест доброй воли». Турки затем восстановили форт, но в 1774 году вновь потеряли его в пользу русских.

В 1787 году уже турецкий десант пытался захватить крепость, но безуспешно. Однако то, что тогда не удалось туркам, смогли сделать англо-французские флоты во время Крымской войны.

Нет, они не высаживали десант. Они просто расстреляли небольшую крепость с длиной стены всего в 100 метров из корабельных пушек. После чего русский гарнизон капитулировал.

А после поражения в этой войне царя заставили разобрать форт. И он не был сильно против, поскольку развитие артиллерийского дела нивелировало любой военный смысл таких укреплений, которые действительно можно относительно легко «разобрать» артиллерией. Именно поэтому коса не имела стратегического значения ни в Первой, ни во Второй мировой войне.

«Однако Кинбурнская коса вновь обретает своё стратегическое значение именно сейчас, во время российско-украинской войны. Ведь это не только последний клочок Николаевской области, который контролируют российские оккупанты, но и место для атак на Николаев, Херсон, Одессу с помощью «шахидов» и ракет. Прежде всего это угроза для украинского гражданского судоходства. И именно поэтому коса, хотя и без форта, вновь приобрела такое важное значение в XXI веке».

Но средства ведения войны XXI века наглядно показывают разницу не только с османскими или имперскими временами, но и с периодом мировых войн XX века.

Теперь, в условиях тотальной мобильности, когда враг может вторгнуться, обстрелять украинские города с помощью дронов и ракет, находящихся за сотни километров, а затем скрыться, так и ВСУ имеют возможность наносить уже не только удары дронами и артиллерией по косе, но и даже тестировать дронный десант.

Собственно, главный вопрос сейчас вообще не в десанте как таковом, а в способности ВСУ создать полноценную «кольцевую зону» на Кинбурнской косе, чтобы российские военные и их опасные грузы вообще не смогли туда попасть. Технодесант в этом процессе – лишь «вишенка на торте».

И если это удастся (а россияне всё реже рискуют наносить удары с косы), то тогда, действительно, и десант с НРК сможет «захватить» опустевший полуостров. Но ввод туда непосредственно украинских военных является спорным вопросом, поскольку «безопасная зона» для дронов действует в обе стороны.

Причём даже провал этих испытаний с технодесантом – это всё равно будет успехом ВСУ. Ведь Кремль пытается создать «буферную зону» на севере, к тому же несет значительные потери на Донбассе, из-за чего перебрасывает часть тех сил, которые могли бы пойти на южные фронты, на другие направления.

«Если же Украина будет продолжать оказывать давление на юге, то ВС РФ уже не смогут отправлять свои резервы на другие фронты. А вдруг ВСУ действительно начнут десантироваться на Кинбурнскую косу? То есть Украина таким образом «перехватывает» инициативу и срывает планы Кремля на других фронтах. Да, маленький наземный дрон немного покатался по оккупированному полуострову – но какая же «стратегическая» история за этим стоит».

Ситуация вокруг Кинбурна напрямую связана с более глобальными процессами – в частности, с масштабной операцией ВСУ по «отключению» российской логистики на севере и разрушению российской нефтеперерабатывающей промышленности. Ведь войска врага и даже те же дроны нужно как-то доставить на место и заправить.

А все дроны должны либо напрямую заправляться топливом, либо заряжать батареи от генераторов, работающих на топливе. Не будет топлива на оккупированных территориях юга – не будет и такой мощной зоны действия. А если россияне не смогут доставить туда людей на ротацию, то локация станет крайне уязвимой даже для «машинок с радиоуправлением».

Враг это понимает и тоже пытается что-то предпринять, прежде всего развивая потенциал РЭБ. Впрочем, лишь два сухопутных коридора и морская – почти – блокада на Азовском море ограничивают возможности России по противодействию. Как и удары по аэродромам в Крыму, откуда российская авиация прикрывала, в частности, и эту зону. Но теперь эта авиация нуждается в том, чтобы кто-то прикрывал её саму, как раньше было с ЧФ РФ.

Да, это вроде бы незначительный эпизод российско-украинской войны с высадкой НРК на Кинбурнских косах, но он наглядно показывает состояние дел на этом этапе противостояния, которое можно разделить на две составляющие – «технологическая война» и «ресурсная война», где сейчас Украина получает преимущество. И вопрос лишь в том, что произойдет, когда эти тенденции достигнут пика осенью и зимой?

Украина здесь имеет преимущество уже хотя бы потому, что мы раньше адаптировались к новым реалиям, пережив уничтожение нефтебаз и НПЗ ещё в 2022 году и переориентировав свою логистику на децентрализованную модель. Россия только сейчас переживает «свой 2022-й», когда война переходит на подконтрольную Кремлю территорию.

Если эти испытания с технодесантом и другими технологическими «причудами» станут ещё более массовыми и действительно результативными на стратегическом уровне, а противодействие им со стороны ВС РФ ослабнет, это станет важным индикатором того, что новый «жест доброй воли» на юге все ближе, как и перелом в войне в целом. Но это пока лишь ожидания.

Тем не менее то, что Минобороны Украины уже даже объявило конкурс на боевых андроидов, свидетельствует о том, что технологическое направление как наш главный козырь будет развиваться. Факторов, которые могут этому помешать, много, но Украина набрала такой темп, что остановить этот процесс будет крайне трудно.

ВСУ вышли на хороший темп модернизации, в то время как РФ пока не может справиться с логистическими и нефтетопливными вызовами. Все это и сулит нам очень активную осень, когда оба процесса – технологическое развитие Украины и ресурсное ослабление РФ – достигнут своего пика.

Андрей Попов, unian.net

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com