В Украину прибыла глава Еврокомиссии и европейские лидеры 2 15.07.2026, 10:06

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Среди них — президент Сербии Вучич.

Сегодня, 15 июля, в Киев прибыла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры европейских стран.

В Украину прибыли президент Сербии Александр Вучич, президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Словении Янез Янша, президент Молдовы Мая Санду и президент Румынии Никушор Дан.

Урсула фон дер Ляйен в соцсети X опубликовала видео встречи в Киеве и написала, что это уже ее 11-й визит в Украину с начала полномасштабной войны.

«Это особый момент. Украина смогла добиться значительного прогресса в укреплении своего военного потенциала. Инициатива постепенно переходит на её сторону», – отметила она.

При этом она пообещала объявить о новых инициативах, направленных на интеграцию оборонных промышленностей.

«Чтобы мы могли производить больше и быстрее», – добавила председательница Европейской комиссии.

Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.



It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.



I will announce new initiatives to integrate our defence industries.



So we can produce more, and faster.



We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026

По ее словам, также состоится обсуждение процесса вступления Украины в ЕС и подготовки к предстоящей зиме.

Сегодня в Киеве состоятся мероприятия по случаю Дня украинской государственности и саммит «Украина – Юго-Восточная Европа».

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