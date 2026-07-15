В Украину прибыла глава Еврокомиссии и европейские лидеры

В Украину прибыла глава Еврокомиссии и европейские лидеры2
- 15.07.2026, 10:06
- 1,194
Среди них — президент Сербии Вучич.
Сегодня, 15 июля, в Киев прибыла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры европейских стран.
В Украину прибыли президент Сербии Александр Вучич, президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Словении Янез Янша, президент Молдовы Мая Санду и президент Румынии Никушор Дан.
Урсула фон дер Ляйен в соцсети X опубликовала видео встречи в Киеве и написала, что это уже ее 11-й визит в Украину с начала полномасштабной войны.
«Это особый момент. Украина смогла добиться значительного прогресса в укреплении своего военного потенциала. Инициатива постепенно переходит на её сторону», – отметила она.
При этом она пообещала объявить о новых инициативах, направленных на интеграцию оборонных промышленностей.
«Чтобы мы могли производить больше и быстрее», – добавила председательница Европейской комиссии.
Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026
It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.
I will announce new initiatives to integrate our defence industries.
So we can produce more, and faster.
We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo
По ее словам, также состоится обсуждение процесса вступления Украины в ЕС и подготовки к предстоящей зиме.
Сегодня в Киеве состоятся мероприятия по случаю Дня украинской государственности и саммит «Украина – Юго-Восточная Европа».