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В Украину прибыла глава Еврокомиссии и европейские лидеры

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  • 15.07.2026, 10:06
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В Украину прибыла глава Еврокомиссии и европейские лидеры

Среди них — президент Сербии Вучич.

Сегодня, 15 июля, в Киев прибыла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры европейских стран.

В Украину прибыли президент Сербии Александр Вучич, президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Словении Янез Янша, президент Молдовы Мая Санду и президент Румынии Никушор Дан.

Урсула фон дер Ляйен в соцсети X опубликовала видео встречи в Киеве и написала, что это уже ее 11-й визит в Украину с начала полномасштабной войны.

«Это особый момент. Украина смогла добиться значительного прогресса в укреплении своего военного потенциала. Инициатива постепенно переходит на её сторону», – отметила она.

При этом она пообещала объявить о новых инициативах, направленных на интеграцию оборонных промышленностей.

«Чтобы мы могли производить больше и быстрее», – добавила председательница Европейской комиссии.

По ее словам, также состоится обсуждение процесса вступления Украины в ЕС и подготовки к предстоящей зиме.

Сегодня в Киеве состоятся мероприятия по случаю Дня украинской государственности и саммит «Украина – Юго-Восточная Европа».

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