Исследование выявило неожиданную связь у молодых людей 7 15.07.2026, 9:16

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ЗОЖ не всегда спасает.

Американские ученые обнаружили, что люди моложе 50 лет, которые никогда не курили и придерживались здорового рациона, чаще заболевали раком легких. Исследователи предполагают, что это может быть связано с остатками пестицидов в продуктах, пишет New Voice.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии представили результаты своей работы на ежегодной конференции Американской ассоциации по исследованию рака. Они проанализировали случаи рака легких у людей моложе 50 лет, которые никогда не курили, и выявили неожиданную закономерность.

В исследовании приняли участие 187 пациентов, у которых рак легких был диагностирован в возрасте до 50 лет. Большинство из них никогда не курили. Участники предоставили информацию о своем рационе, образе жизни и другие данные.

Сравнение со средними показателями населения США показало, что эти люди в целом питались более здорово. Они потребляли больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Средний показатель качества их питания составил 65 баллов из 100, тогда как средний показатель по стране равен 57.

По словам руководителя исследования Хорхе Ньевы, результаты оказались неожиданными. Он отметил, что у молодых некурящих людей, потреблявших больше полезных продуктов, чаще диагностировали рак легких. Это, по его словам, поднимает вопрос о возможном влиянии неизвестного фактора окружающей среды.

Ученые подчеркивают, что не считают причиной сами фрукты, овощи или зерновые культуры. Они предполагают, что определенную роль могут играть остатки пестицидов, которые чаще встречаются в продукции, выращенной традиционным (неорганическим) способом. Эту гипотезу отчасти подтверждают предыдущие исследования, выявившие повышенный риск рака легких у работников сельского хозяйства, длительное время контактировавших с пестицидами.

Исследование также показало, что среди некурящих в возрасте до 50 лет женщины чаще заболевали раком легких, чем мужчины. При этом женщины в среднем также потребляли больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

Авторы подчеркивают, что их выводы пока не доказывают наличие причинно-следственной связи между пестицидами и развитием рака легких. В данном исследовании уровень пестицидов в организме участников не измерялся; вместо этого использовались данные о среднем содержании таких веществ в различных категориях продуктов.

Следующим этапом станет анализ крови и мочи участников, чтобы определить фактический уровень пестицидов в организме и проверить, связаны ли отдельные вещества с повышенным риском заболевания. Исследователи подчеркивают, что до получения новых доказательств нет оснований менять рекомендации по здоровому питанию.

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