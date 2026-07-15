Почему картошка и морковка стали лидерами по росту цен? 3 15.07.2026, 9:34

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Скачок заметен.

«Салідарнасць» прошлась по магазинам Минска, чтобы проверить ценники на овощи. И кто же особо отличился? Ялтинский лук!

По данным Белстата, картофель и морковь в июне оказались лидерами по росту цен. Скачок заметен, и его можно объяснить сезонными вызовами.

Журналисты сходили в несколько столичных магазинов, чтобы понять в целом, какие сегодня цены на овощи – белорусские и привозные. И вот какова картина.

В гипермаркете «Гиппо» репчатый лук урожая 2026 года – только российский, пяти видов.

Ялтинский белый лук – 16.99(!) рублей за килограмм.

Репчатый свежий красный ялтинский лук – 15.96 за кило.

Еще три вида лука из России: 3.05, 8.22, 8.66 рублей за кг.

Морковь тоже российская – 3.61.

Картофель ранний белорусский трех видов: 2.46, 2.95, 3.40 рублей за килограмм.

Свекла белорусская трех видов: 1.11 (видимо, прошлогодняя), 1.69, 2.43 руб. за кг.

Заглянули также в «Соседи». Тут раскладка по ценам такая:

Морковь узбекская продается по 3.29.

Белорусский ранний картофель можно купить за 2.03 рубля за кг.

Лук репчатый ранний узбекский дешевле российского – 2.41 за кило.

Свекла ранняя белорусская – по 2.26.

По наблюдениям, в гипермаркетах Минска практически все овощи из России дороже белорусских и других импортных. В том числе, это касается помидоров.

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