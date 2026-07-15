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В Литве возникли очереди в военкоматах

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  • 15.07.2026, 9:13
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В Литве возникли очереди в военкоматах
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Рекордное количество молодежи хочет идти в литовскую армию.

В этом году желание добровольно пройти обязательную военную службу в Литве выразили более 8,1 тыс. молодых людей. Как указывает Литовская армия, это самый высокий показатель, зафиксированный до сих пор, сообщает Delfi.

По данным армии, почти 4,4 тыс. человек выразили желание начать службу ещё до включения в списки призывников, а 3,7 тыс. после составления списков заявили о желании пройти службу в приоритетном порядке.

«Рекордное число молодых людей, добровольно выбравших службу, показывает, что всё больше молодёжи стремится внести вклад в укрепление безопасности государства и понимает свою роль в системе всеобщей обороны», – цитируется в сообщении директор Службы воинской обязанности и комплектования Управления военных комендатур Арунас Бальчюнас.

Вместе с тем он отметил, что из-за ограниченного числа мест в этом году на службу будут приняты не все желающие.

Как указывает Литовская армия, молодые люди, получившие приглашение на учёбу, а затем решение о призыве на обязательную начальную военную службу, могут взять академический отпуск для прохождения службы, а после её завершения вернуться к учёбе.

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