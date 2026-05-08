Дроны ВСУ массово атаковали Россию: горит НПЗ и предприятие
- 8.05.2026, 7:35
Прилеты зафиксированы в Ярославле и Ростове.
В ночь на пятницу, 8 мая, Россию атаковали беспилотники. Сообщается о масштабных пожарах на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле и на предприятии в Ростове, пишет New Voice.
Как пишет Telegram-канал Exilenova+, в Ярославле беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод Ярославнефтеоргсинтез.
На месте удара вспыхнул масштабный пожар.
В Ростове сообщается об ударе по предприятию «Ростовагропромзапчасть».
Там также зафиксирован масштабный пожар.
Официальных заявлений от представителей местных властей о последствиях атак пока нет.
Кроме того, сообщается о взрывах в Московской области. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО якобы по меньшей мере 20 дронов, которые двигались в сторону столицы страны-агрессора.