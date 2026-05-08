Токаев и Жапаров отказались лететь на парад в Москву

Токаев и Жапаров отказались лететь на парад в Москву11
- 8.05.2026, 8:11
- 7,156
Путину придется довольствоваться компанией Лукашенко.
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его коллеги из Кыргызстана Садыра Жапарова нет в списках иностранных гостей, которые примут участие в параде на 9 мая в Москве. Ранее фамилии лидеров стран Центральной Азии появлялись в списках гостей.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, от участия в параде отказался премьер Словакии Роберт Фицо.
Кроме Лукашенко на параде будут президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, так называемый президент Абхазии Бадра Гунба, так называемый президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич.