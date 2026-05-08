Польша и Литва отработали план «Орша»5
- 8.05.2026, 8:01
Он назван в честь битвы под белорусским городом.
Военные Литвы и Польши провели совместные учения по защите Сувалкского коридора — стратегического участка на границе Литвы, Польши и Беларуси. Как сообщили в пресс-службе президента Литвы, манёвры были посвящены отработке действий в случае возможных угроз в регионе.
План обороны получил название «Орша» — в честь Оршанской битвы 1514 года, в которой объединённые силы Великого княжества Литовского и Королевства Польского под командованием гетмана Константина Острожского одержали победу над московским войском.
Учения «Храбрый грифон — 26» проходили с 30 апреля по 7 мая. За ними наблюдали президенты Литвы и Польши — Гитанас Науседа и Кароль Навроцкий.
Комментируя манёвры, литовский лидер заявил, что, как и во времена Оршанской битвы, литовские и польские военные готовы совместно противостоять угрозам с восточного направления.