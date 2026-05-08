8 мая 2026, пятница, 9:35
Ученые: Мы сильно зависим от генов

  • 8.05.2026, 8:44
  • 1,360
Возможно, генетика влияет на будущее человека сильнее, чем воспитание.

Каждый из нас — хозяин своей судьбы. При этом все мы выросли в разных условиях и унаследовали уникальный набор генов. Ученый Петри Кайониус из Лундского университета (Швеция) провел масштабное исследование и предположил, что успешность человека в большей степени зависит от ДНК.

В исследовании поучаствовали около 880 человек: однояйцевые и разнояйцевые близнецы, воспитанные в одних семьях. Примерно у половины участников совпадали все гены, а у остальных — лишь часть ДНК.

Сперва все добровольцы прошли IQ-тесты в возрасте 23 лет. Спустя четыре года исследователи оценили их социально-экономический статус, в том числе уровень образования, профессию и доход.

Результаты впечатлили Петри Кайониуса. По его оценке, генетика определяла уровень IQ примерно на 75%. Кроме того, выяснилось, что связь между IQ и социально-экономическим статусом тоже в значительной степени обуславливалась генетикой (на 69–98%).

«Мы знали это и раньше, но это исследование вновь доказывает, что мы сильно зависим от своих генов и становимся теми, кто мы есть, во многом благодаря им», — сообщает Петри Кайониус.

Исследователь уточнил: из его выводов не следует, что воспитание или образовательная поддержка не играют никакой роли. Например, бездействие человека с хорошей генетикой может привести его к бедности и упадку, а старательность — к вершине.

Кроме того, у исследования есть ряд ограничений. Одно из них заключается в том, что никто не учитывал показатели IQ или социально-экономический статус родителей близнецов. Еще ученому было сложно полностью отделить генетику от влияния окружающей среды, так как эти два фактора часто сложным образом взаимодействуют друг с другом.

