«Верхушку РФ лихорадит» 1 8.05.2026, 9:17

1,708

Денис Буцаев

В окружении Путина был шпион США?

Российскую верхушку всколыхнула история с предполагаемым «шпионом ЦРУ». Замминистра природных ресурсов РФ Денис Буцаев сбежал в США и, вероятно, был американским агентом. Внимание на скандал обратил журналист Иван Яковина, передает «Диалог».

Буцаев внезапно уволился с должности замминистра в конце апреля. После этого он сразу же покинул страну. На первый взгляд казалось, что он убегает от возможного уголовного преследования, так как один из его соратников оказался под подозрением. Однако история оказалась более интересной. Буцаев выехал в Беларусь, оттуда в Армению, а через некоторое время всплыл в Америке.

Важный момент — в США он заехал по американским документам. «Как вам такое? Замминистра стратегической отрасли РФ либо обладатель грин-карты, либо вообще гражданства США… Не сомневаюсь, что Буцаев был агентом и сливал в Вашингтон всю информацию из Кремля», — отметил Яковина.

Он уточнил, что Буцаева в правительство РФ привел первый вице-премьер Денис Мантуров — очень интересный и важный персонаж в кремлевской верхушке. «Это ближайший соратник, почти сын Сергея Чемезова. Чемезов — наверное, второй по важности человек в России. Это лучший друг Путина еще со времен работы в КГБ, это его правая рука. Он сегодня отвечает за весь ВПК и вообще за всю промышленность в России… Его «воспитанник» Мантуров считается сейчас неофициально первым претендентом на звание «крон-принца» и наследника самого Владимира Путина.

Вот этот российский американец Буцаев затесался в окружение возможного наследника Путина и его названного отца… Окопавшись в правительстве, он, видимо, сливал американцам информацию и о нефтяной промышленности, и о состоянии российской экономики, и о ВПК, и об общеполитической ситуации и так далее. Это, наверное, был золотой актив ЦРУ США», — рассказал Яковина.

Он отметил, что сейчас позиции Чемезова, Мантурова подорваны. Под ударом оказались и спецслужбы РФ, которые не перехватили столь ценный актив американцев. В целом, верхушку РФ лихорадит.

«Там ситуация хаоса. Думаю, Путин скоро начнет репрессии и чистки в рядах соратников, которых заподозрит в нелояльности. Это может сподвигнуть элиты на переворот… В России явно назревает какая-то заваруха в самых верхних этажах власти… Там уже идет все вразнос», — констатировал журналист.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com