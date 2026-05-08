В Кремле — новая волна паники перед парадом 9 мая 2 8.05.2026, 10:21

Внезапно отменены приглашения для иностранных журналистов.

Администрация президента РФ отменила приглашения на парад в Москве 9 мая для журналистов иностранных СМИ. Аккредитацию отозвали у сотрудников Der Spiegel, телеканалов ARD, ZDF, Sky, Rai и NHK, а также информационного агентства AFP. «В связи со сложившейся ситуацией формат освещения парада был изменен, поэтому иностранные СМИ, которым уже была предоставлена аккредитация, больше не будут допущены», — сообщили в Кремле представителю Der Spiegel.

Другим зарубежным СМИ заявили, что на парад допущены только российские СМИ. Как отмечает Spiegel, это первый случай, когда иностранные журналисты сначала получили аккредитацию на парад 9 мая, а после она была отозвана. До этого Минобороны РФ сообщило, что на параде Победы впервые с 2007 года не будет представлена колонна военной техники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что мероприятие пройдет в «усеченном формате» из-за «оперативной обстановки» и «террористической угрозы» со стороны Киева. При этом Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом предложил объявить перемирие с Украиной на 9 мая. Позднее российское военное ведомство в одностороннем порядке заявило, что режим прекращения огня будет действовать с 8 по 10 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал попытки Кремля добиться временной паузы в боевых действиях только на время проведения парада Победы в Москве. Он отметил, что Путин «бегает по столицам мира» и умоляет о паузе на 9 мая, тогда как вместо этого следовало бы установить настоящий мир. «Надо ценить людей, а не парады», — подчеркнул украинский лидер. Зеленский также напомнил, что Киев неоднократно предлагал Москве двигаться навстречу миру, но в ответ получал лишь новые удары.

Вместе с тем президент Украины рекомендовал представителям иностранных государств отказаться от участия в праздничных мероприятия в Москве по случаю 9 мая. По данным Кремля, на параде Победы в российской столице будут присутствовать правители Беларуси, Малайзии, Лаоса и частично признанных Абхазии и Южной Осетии. Также в Москву приедут премьер Словакии и президент Республики Сербской. Таким образом, число лидеров стран бывшего СССР на параде станет минимальным с 2022 года, когда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства, и он встречал марширующие колонны в одиночестве.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com