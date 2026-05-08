Оно и не пыталось Наста Захаревич

8.05.2026, 9:59

Давайте называть вещи своими именами.

Помните, не так давно Кочанова хвалилась, что государство запускает проект «Рука помощи», чтобы помочь пострадавшим от домашнего насилия, и что если этот проект поможет хоть одной женщине, это уже будет здорово? Ну, имеем очередное последствие такого любительского и несистемного подхода – еще одну женщину убил ее муж.

История, к сожалению, не первая и не последняя – от домашнего насилия мужчина пыталась спастись с помощью милиции, но получилось не очень – мужа просто оштрафовали за то, что он ее избил. И через два месяца после того случая он ее уже не просто избил, а убил. Прямо на глазах у детей.

И знаете, можно много говорить о том, что трагедии случаются и в лучших системах, и что невозможно снизить преступность до нуля. Но есть принципиально важный нюанс: государство вообще стремится к этому? В случае с Беларусью ответ очевиден и трагичен: оно даже не собирается «лежать в этом направлении».

Боже мой, в 2026 году они продолжают наказывать агрессоров штрафами за домашнее насилие! После десятилетий экспертных объяснений, что это не просто неправильно, а напрямую создает дополнительные риски для потерпевшей! Неужели кто-то серьезно считает, что мужчина в такой ситуации самостоятельно все выплатит и станет внимательнее относиться к жене?

Да явно же нет! Он придет домой еще более разъяренный, не стесняясь выражений объяснит ей, кем ее считает и что платить за «свои выкрутасы» будет она сама. Сильно повезет, если он сразу не станет сново ее бить! Очень, очень сильно повезет.

Женщине в Мозыре не повезло. Мы уже вряд ли когда-нибудь узнаем, что происходило сразу после присуждения штрафа, но финал получился чрезвычайно ужасным. Хуже было бы разве только в случае, если бы этот мужчина убил не только женщину на глазах у детей, но и детей следом.

Но, извините, ну никак у меня язык не повернется сказать, что детям повезло.

Зато я знаю, кому повезло точно – Кочановой и всему режиму, которому продолжает сходить с рук тот факт, что он уничтожил инфраструктуру помощи пострадавшим от домашнего насилия. Национальная телефонная линия – закрыта, приют Радиславы – не существует, негосударственные инициативы – кто в изгнании, кто в подполье. А ведь государство мало того, что уничтожило эффективные структуры, так ему хватает наглости заявлять какие-то «проекты», которые должны помочь «хоть одной женщине».

Так давайте называть вещи своими именами. Это государство продолжает убивать своим бездействием. Отказом принимать профильные законы, отказом полноценно соблюдать нынешнее законодательство, имитацией точечной поддержки вместо разработки большой инфраструктуры помощи. И поэтому всякий раз, когда Кочанова или кто-то еще из чиновничества будет хвастаться тем, что они кому-то точечно помогли, я буду слышать совсем другое. Я буду слышать в этом признание то, что других они убили своей непрофессиональностью и циничностью.

Ведь нет для них ничего важнее того, чтобы Лукашенко сохранил свою власть. И если для этого нужно уничтожить или просто не развивать большую социальную инфраструктуру, то так тому и быть. Что-что, а приоритеты в этой системе расставлены очень конкретно, и жизни белорусок там точно не в первой десятке.

Наста Захаревич, «Белсат»

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com