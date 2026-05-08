На границе Литвы и Беларуси обнаружен подкоп

На границе Литвы и Беларуси обнаружен подкоп1
- 8.05.2026, 9:39
Литовские пограничники задержали 18 нелегалов.
Государственная пограничная служба Литвы сообщила о задержании 18 нелегальных мигрантов, которые проникли на территорию Литвы со стороны Беларуси через подкоп под пограничными заграждениями.
По информации ведомства, задержанные мужчины назвались гражданами Афганистана и Шри-Ланки. Позднее литовские пограничники вернули их на белорусскую территорию.
Кроме того, сотрудники службы задержали двух граждан Украины. Их подозревают в попытке вывезти семерых мигрантов, незаконно пересекших границу.
Как отметили в пограничной службе, с начала 2026 года было зафиксировано уже 731 попытка нелегального проникновения в Литву с территории Беларуси.