На границе Литвы и Беларуси обнаружен подкоп 1 8.05.2026, 9:39

Литовские пограничники задержали 18 нелегалов.

Государственная пограничная служба Литвы сообщила о задержании 18 нелегальных мигрантов, которые проникли на территорию Литвы со стороны Беларуси через подкоп под пограничными заграждениями.

По информации ведомства, задержанные мужчины назвались гражданами Афганистана и Шри-Ланки. Позднее литовские пограничники вернули их на белорусскую территорию.

Кроме того, сотрудники службы задержали двух граждан Украины. Их подозревают в попытке вывезти семерых мигрантов, незаконно пересекших границу.

Как отметили в пограничной службе, с начала 2026 года было зафиксировано уже 731 попытка нелегального проникновения в Литву с территории Беларуси.

