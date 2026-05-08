В Китае казнят министра, который прилетал к Лукашенко

В Китае казнят министра, который прилетал к Лукашенко1
- 8.05.2026, 9:24
Диктатор его очень хвалил.
Бывшие министры обороны Китая Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу приговорены к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. Они обвинялись в коррупции.
Китайское информационное агентство «Синьхуа» поясняет, что двухлетняя отсрочка, которую военный суд в четверг дал двум бывшим министрам, фактически означает, что через два года смертный приговор будет заменен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.
Имущество обоих министров конфисковано, пишет BBC.
Вэй Фэнхэ служил министром обороны с 2018 до 2023 года. Ли Шанфу сменил его в марте 2023-го, но пробыл министром всего лишь до октября. Однако в этот период он успел побывать в Минске и провести переговоры с Александром Лукашенко. Белорусский диктатор хвали Ли Шанфу и называл «самой медийной персоной в мире».