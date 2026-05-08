Зеленский: Россияне нарушили свое же «перемирие» 2 8.05.2026, 8:53

Владимир Зеленский

Оккупанты не пытались прекратить огонь на фронте.

В пятницу, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ, несмотря на свои заявления, даже не пыталась прекратить огонь на фронте, зафиксировано более 140 обстрелов.

«В течение прошлой ночи российская армия продолжила наносить удары по украинским позициям. По состоянию на 7 утра было зафиксировано уже более 140 обстрелов позиций на фронте», — заявил глава государства в Telegram.

По его словам, россияне провели ночью десять штурмовых действий, и больше всего — на Славянском направлении. Также нанесли более 850 ударов дронами разных типов: FPV, Ланцет и другие, кроме того, использовали ударные дроны. Не прекращалось и применение дронов-разведчиков в небе прифронтовых общин.

«Все это четко свидетельствует о том, что с российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было», — заявил Зеленский. Украина, по словам Зеленского, будет действовать зеркально.

