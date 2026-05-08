Москвич показал видео с Красной площади и рассказал о плохом знаке в небе
- 8.05.2026, 7:44
Работает ПВО?
Подготовка к военному параду 9 Мая в Москве проходит на фоне повышенных мер безопасности и сообщений об атаках беспилотников. В соцсетях распространилось видео с Красной площади, где автор показывает места, подготовленные для Владимира Путина и приглашённых гостей, пишет «Диалог».
В конце ролика мужчина обращает внимание на небо над российской столицей, где заметны следы, напоминающие работу систем ПВО.
«О чудо! Смотрите, нехорошие следы на небе», — говорит автор видео.
Напомним, 7 мая Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотников. Российские власти заявляли о более чем полусотне якобы сбитых дронов на подлёте к столице. По сообщениям российских СМИ, эта атака стала крупнейшей для Москвы с середины марта.