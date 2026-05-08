Дряхлое сердце путинизма 3 Кирилл Мартынов

8.05.2026, 8:23

Нет ничего более важного, чем парад, ради парада.

Мария Захарова, а затем целое министерство обороны сделали заявление о том, что если парад на Красной площади будет сорван, то РФ нанесет «массированный удар по центру Киева».

По телевизору (Россия-1) уточнили, куда именно будут целиться: в правительственный квартал, Верховную раду, Банковую улицу, здание СБУ — там напротив последнего как раз Софийский собор.

Если эта угроза будет реализована, то история восточных славян будет выглядеть примерно так: Владимир Великий заложил Софийский собор в столице Киевской Руси, при Ярославе Мудром его достроили, а Путин, обычный Путин его взорвал, потому что ему мешали праздновать победу в войне восьмидесятилетней давности.

Эта компания неиронично стремится войти в историю в таком режиме. Мария Захарова делает страшное лицо и призывает посольства эвакуироваться из Киева. Но они уже эвакуировались, когда город брали за три дня, и второй раз не спешат.

Чтобы провести парад, в Москве под корень отключат интернет, уберут технику и детей-кадетов, а также угрожают взорвать исторический центр восточнославянской культуры.

Почему так важен парад? Это дряхлое сердце путинизма навроде ока Саурона, только в нашей печальной реальности. Через него правитель России получает основание для своего правления и бесконечной войны, это символ сакральной власти и образ, перед которым каждый должен преклониться, а те, кто не сделают этого, будут врагами.

Нет ничего более важного, чем парад, ради парада можно смело убить всех людей («зачем нам люди, если нет парада?», перефразируя известное изречение мудреца на троне). Если на параде что-то пойдет не так, то морок падет, и каждый увидит: нет ни победы, ни героических предков, которые благословили бы на это скотство.

И тогда все кончится.

Кирилл Мартынов, Telegram

