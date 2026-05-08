США ударили по иранским портам
- 8.05.2026, 7:41
Однако заявляют, что война не возобновилась.
США нанесли удары по объектам в иранских портах Кешм и Бандар-Аббас, однако в Вашингтоне заявили, что речь не идет о возобновлении полномасштабной войны против Ирана. Об этом сообщает Fox News.
По информации иранских агентств, после атак в районах портов прогремели взрывы. Также сообщалось о работе систем ПВО в западной части Тегерана.
Высокопоставленный представитель американской администрации подчеркнул, что удары не следует воспринимать как начало нового этапа военного конфликта. При этом официальные детали о последствиях атак пока не раскрываются.
В иранском штабе «Хатам аль-Анбия» заявили, что действия США нарушили действующее перемирие. По версии Тегерана, американские силы атаковали нефтяной танкер в районе Джаска, а также еще одно судно неподалеку от эмиратского порта Фуджейра.