В магазинах на Гомельщине нашли «липовую» картошку 8.05.2026, 13:17

И запрещенные семена.

Комитет государственного контроля Беларуси сообщил о закрытии трёх магазинов в Гомельской области из-за серьёзных нарушений при продаже семян, средств защиты растений и картофеля.

Проверки проводились в торговых объектах Гомеля и Жлобина. По данным КГК, в магазинах обнаружили около 450 единиц средств защиты растений и семян, которые не прошли государственную регистрацию и не были включены в официальный реестр сортов сельскохозяйственных культур.

Кроме того, более 900 единиц продукции оказались просроченными — срок годности некоторых товаров истёк ещё три года назад. Ещё свыше 800 товаров продавались без документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение семян.

Также проверяющие установили, что под видом семенного картофеля покупателям реализовывали обычный продовольственный картофель, при этом цена на него была примерно в четыре раза выше, чем в продуктовых магазинах.

Всю некачественную и запрещённую продукцию изъяли из продажи. Работа магазинов приостановлена до устранения нарушений. Названия торговых объектов в КГК не раскрыли.

В отношении нарушителей начат административный процесс.

