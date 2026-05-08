Reuters: Неизвестный делал миллиардные ставки на нефть перед заявлениями Трампа 1 8.05.2026, 13:55

Трейдер мог заработать сотни миллионов долларов.

Неизвестный шортист делал ставки на падение цен на нефть на общую сумму 7 млрд долларов непосредственно перед заявлениями президента США Дональда Трампа по Ирану.

Об этом сообщает Reuters.

Эксперты зафиксировали необычные и концентрированные объемы «коротких» ставок на фьючерсы Brent, WTI, дизель и бензин на биржах ICE и CME. Обнаруженная сумма в 7 миллиардов долларов значительно превышает 2,6 миллиарда, которые уже расследует Министерство юстиции США.

Ранее Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявляла, что наблюдает за подозрительными сделками, однако официально факт расследования не подтверждала.

Эпизоды подозрительных торгов

Расследование выделило несколько ключевых моментов, когда массовые продажи активов происходили за считанные минуты до политических анонсов:

23 марта: за 15 минут до заявления Трампа об отложении ударов по Ирану было продано 20 000 лотов Brent и WTI на 1,35 миллиарда, 122 миллиона на дизеле и 81 миллион на бензине. После анонса цены упали на 15%.

7 апреля: перед объявлением о двухнедельном прекращении огня состоялись продажи на 2,12 миллиарда долларов. Brent просел до 15%.

17 апреля: за несколько минут до заявления МИД Ирана по Ормузскому проливу на рынок выставили активы на 2 миллиарда долларов.

21 апреля: ставка на 830 миллионов долларов сделана за 15 минут до продления Трампом режима прекращения огня.

По подсчетам аналитиков, такие операции могли принести сотни миллионов долларов прибыли. Кто именно стоял за этими ставками, пока установить не удалось.

