закрыть
8 мая 2026, пятница, 15:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фермерам в Беларуси предлагают работать по новым правилам

1
  • 8.05.2026, 14:30
  • 2,026
Фермерам в Беларуси предлагают работать по новым правилам

Что изменится.

Проект закона «О крестьянских фермерских хозяйствах» вынесли на общественное обсуждение. Как обратил внимание myfin.by, документ предусматривает ряд изменений для фермеров и сельскохозяйственных хозяйств.

Законопроект регулирует порядок создания и ликвидации фермерских хозяйств, а также определяет права и обязанности их учредителей и участников.

Согласно пояснениям к документу, фермерам планируют официально разрешить создавать собственные холдинги без образования юридического лица, участвовать в формировании стабилизационных фондов для государственных нужд и подключаться к проектам государственно-частного партнёрства.

Кроме того, в проекте закрепляется право безвозмездно передавать непроданную сельхозпродукцию организациям и физическим лицам в качестве спонсорской помощи.

Отдельное внимание уделяется участию фермеров в формировании стабфондов картофеля и плодоовощной продукции. Для этого райисполкомам хотят предоставить право заключать с хозяйствами специальные договоры на производство сельхозпродукции.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров