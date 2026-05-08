Фермерам в Беларуси предлагают работать по новым правилам 1 8.05.2026, 14:30

2,026

Что изменится.

Проект закона «О крестьянских фермерских хозяйствах» вынесли на общественное обсуждение. Как обратил внимание myfin.by, документ предусматривает ряд изменений для фермеров и сельскохозяйственных хозяйств.

Законопроект регулирует порядок создания и ликвидации фермерских хозяйств, а также определяет права и обязанности их учредителей и участников.

Согласно пояснениям к документу, фермерам планируют официально разрешить создавать собственные холдинги без образования юридического лица, участвовать в формировании стабилизационных фондов для государственных нужд и подключаться к проектам государственно-частного партнёрства.

Кроме того, в проекте закрепляется право безвозмездно передавать непроданную сельхозпродукцию организациям и физическим лицам в качестве спонсорской помощи.

Отдельное внимание уделяется участию фермеров в формировании стабфондов картофеля и плодоовощной продукции. Для этого райисполкомам хотят предоставить право заключать с хозяйствами специальные договоры на производство сельхозпродукции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com