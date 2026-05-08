Фермерам в Беларуси предлагают работать по новым правилам

Фермерам в Беларуси предлагают работать по новым правилам1
- 8.05.2026, 14:30
Что изменится.
Проект закона «О крестьянских фермерских хозяйствах» вынесли на общественное обсуждение. Как обратил внимание myfin.by, документ предусматривает ряд изменений для фермеров и сельскохозяйственных хозяйств.
Законопроект регулирует порядок создания и ликвидации фермерских хозяйств, а также определяет права и обязанности их учредителей и участников.
Согласно пояснениям к документу, фермерам планируют официально разрешить создавать собственные холдинги без образования юридического лица, участвовать в формировании стабилизационных фондов для государственных нужд и подключаться к проектам государственно-частного партнёрства.
Кроме того, в проекте закрепляется право безвозмездно передавать непроданную сельхозпродукцию организациям и физическим лицам в качестве спонсорской помощи.
Отдельное внимание уделяется участию фермеров в формировании стабфондов картофеля и плодоовощной продукции. Для этого райисполкомам хотят предоставить право заключать с хозяйствами специальные договоры на производство сельхозпродукции.