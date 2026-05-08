«Режим загнал себя в ловушку» 1 8.05.2026, 14:38

Рекордное с начала войны число россиян заявили, что страна идет «по неверному пути».

Усиление репрессий, крах надежд на завершение войны и ухудшение экономической ситуации вызывали сильнейший с начала вторжения в Украину слом «патриотического консенсуса» в российском обществе.

Доля граждан, которые считают, что страна «идет по неверному пути», достигла максимума с февраля 2022 года, показал опрос «Левада-центра». В апреле-2026 «неверным» курс России считали 28% опрошенных — на 8 процентных пунктов больше, чем в конце прошлого года, и почти вдвое больше, чем два года назад.

Доля тех, кто считает, что страна «движется в верном направлении», упала до 55% — также самого низкого значения с начала войны. С конца прошлого года таких ответов стало меньше на 12 п.п, что стало сильнейшим разовым падением с пенсионной реформы-2018. Относительно пиков февраля-2024 (75%) группа «довольных курсом» потеряла каждого четвертого участника.

«Усталость от продолжающейся войны без четкого конца в сочетании с налоговым давлением и ухудшением экономической ситуации способствуют росту пессимизма», — сказал Bloomberg директор «Левада-центра» Денис Волков. В обществе увеличивается уровень тревоги и психотизации: симптомы депрессии отмечают у себя 42% россиян, а продажи антидепрессантов бьют многолетние рекорды.

Меняется отношение к Владимиру Путину, уходит экономический оптимизм, осознается невозможность победить в войне, перечисляет научный сотрудник Центра Карнеги в Берлине Александр Баунов. «Символический рубеж в 1418 дней (продолжительность Великой отечественной войны — ТМТ) оказался роковым. Российский режим сам загнал себя в хронологическую ловушку ВОВ, объявив противников новыми нацистами, а собственных наемников поставив в один ряд с солдатами Красной армии. Теперь указания на «другой характер конфликта» не работают», — поясняет Баунов.

«Вся государственная машина, медиа, правительство, парламент, церковь и спецслужбы по-прежнему пытаются решить одну и ту же задачу — спрятать ошибку Путина, совершенную в 2022 году, но получается все хуже», — добавляет Баунов.

Согласно опросу «Левады», несмотря на растущее недовольство, россияне по-прежнему не видят перспектив у протестов: возможными их считают только 11-16%, и столько же говорят о готовности принять участие.

Недовольство пока не может быть выражено в протестах из-за высокого уровня репрессий режима, поясняет политолог Андрей Колесников. Впрочем, оно может «в конечном итоге вырваться наружу, как подземный пожар», причем в неожиданном месте, в неожиданное время и по неожиданным причинам, добавляет эксперт.

