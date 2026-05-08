В Беларуси побиты температурные рекорды почти 60-летней давности

В Беларуси побиты температурные рекорды почти 60-летней давности2
- 8.05.2026, 14:50
Максимумы перекрыты в Минске, Витебске и Могилеве.
Пятый день на метеостанциях Беларуси фиксируются температурные рекорды, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и доступных архивных данных Белгидромета.
7 мая в Минске и двух областных центрах перекрыты максимумы, державшиеся с 1968 года.
Рекорды в крупных городах:
Минск: воздух прогрелся до 26,2 градуса (прежний экстремум — 25,7);
Витебск: до 26,5 (было 26,2);
Могилев: до 28,4 (было 27,8).
Также 58 лет было переписанным рекордам в Василевичах (29,1 против 27,6), Жлобине (29,1 против 27,9) и Горках (26,2 против 25,4).
Жарче всего минувшим днем было в Гомеле — 29,2 градуса. Прежний локальный экстремум здесь был зарегистрирован в 2010 году (26,9).
Абсолютный рекорд дня для всей территории страны устоял — он по-прежнему составляет 30,6 градуса (зафиксирован в 1969 году в Житковичах).