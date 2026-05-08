закрыть
8 мая 2026, пятница, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси побиты температурные рекорды почти 60-летней давности

2
  • 8.05.2026, 14:50
В Беларуси побиты температурные рекорды почти 60-летней давности

Максимумы перекрыты в Минске, Витебске и Могилеве.

Пятый день на метеостанциях Беларуси фиксируются температурные рекорды, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и доступных архивных данных Белгидромета.

7 мая в Минске и двух областных центрах перекрыты максимумы, державшиеся с 1968 года.

Рекорды в крупных городах:

Минск: воздух прогрелся до 26,2 градуса (прежний экстремум — 25,7);

Витебск: до 26,5 (было 26,2);

Могилев: до 28,4 (было 27,8).

Также 58 лет было переписанным рекордам в Василевичах (29,1 против 27,6), Жлобине (29,1 против 27,9) и Горках (26,2 против 25,4).

Жарче всего минувшим днем было в Гомеле — 29,2 градуса. Прежний локальный экстремум здесь был зарегистрирован в 2010 году (26,9).

Абсолютный рекорд дня для всей территории страны устоял — он по-прежнему составляет 30,6 градуса (зафиксирован в 1969 году в Житковичах).

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров