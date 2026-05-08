Кайя Каллас: ЕС должен требовать от РФ вывода войск из Приднестровья

Кайя Каллас: ЕС должен требовать от РФ вывода войск из Приднестровья2
- 8.05.2026, 14:33
И сформировать единый список требований к Путину.
Евросоюз должен потребовать от России вывода военного контингента из Приднестровья в случае возможных переговоров с Москвой. Об этом во время визита в Кишинев заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас, передает «Укринформ».
Комментируя возможность переговоров с Москвой, она отметила, что нынешние мирные переговоры фактически не дают результатов. По ее словам, сейчас требования выдвигают преимущественно Украине, а не России.
«Прежде чем мы будем разговаривать с россиянами, нам нужно договориться о том, о чем мы хотим с ними разговаривать», – сказала Каллас.
Она добавила, что еще несколько месяцев назад предложила министрам иностранных дел ЕС сформировать перечень требований к РФ.
Каллас отметила, что Россия уже выдвигает Европе свои условия, в частности относительно отмены санкций. Именно эти вопросы, по ее словам, главы МИД стран ЕС планируют обсудить в конце мая.