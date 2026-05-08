Кайя Каллас: ЕС должен требовать от РФ вывода войск из Приднестровья 2 8.05.2026, 14:33

1,018

Кая Каллас

Фото: Getty Images

И сформировать единый список требований к Путину.

Евросоюз должен потребовать от России вывода военного контингента из Приднестровья в случае возможных переговоров с Москвой. Об этом во время визита в Кишинев заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас, передает «Укринформ».

Комментируя возможность переговоров с Москвой, она отметила, что нынешние мирные переговоры фактически не дают результатов. По ее словам, сейчас требования выдвигают преимущественно Украине, а не России.

«Прежде чем мы будем разговаривать с россиянами, нам нужно договориться о том, о чем мы хотим с ними разговаривать», – сказала Каллас.

Она добавила, что еще несколько месяцев назад предложила министрам иностранных дел ЕС сформировать перечень требований к РФ.

Каллас отметила, что Россия уже выдвигает Европе свои условия, в частности относительно отмены санкций. Именно эти вопросы, по ее словам, главы МИД стран ЕС планируют обсудить в конце мая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com