Украина уже выиграла этот парад победы3
- Сергей Медведев
- 8.05.2026, 14:23
Весь мир смеется над страхами и потугами Кремля.
На дворе 8 мая, но Украина уже выиграла этот парад победы — дипломатически, медийно, стратегически, весь мир смеется над страхами и потугами России.
Кто бы там ни появился на трибуне, и что бы там ни проехало по брусчатке — это уже большое позорное поражение Кремля — в свой главный священный праздник, ради которого и была развязана эта война, прятаться по кустам и просить Киев дать провести парад.
Эффект достигнут, Россия унижена, все РЛС и ЗРК оттянуты в столицу, перемирие нарушено самой же Москвой, и можно смело бить по узлам российской нефтяной и оборонной промышленности, пока убогие маршируют у стен Кремля.
Сергей Медведев, «Телеграм»