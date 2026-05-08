8 мая 2026, пятница, 15:44
Украина уже выиграла этот парад победы

  • Сергей Медведев
  • 8.05.2026, 14:23
Весь мир смеется над страхами и потугами Кремля.

На дворе 8 мая, но Украина уже выиграла этот парад победы — дипломатически, медийно, стратегически, весь мир смеется над страхами и потугами России.

Кто бы там ни появился на трибуне, и что бы там ни проехало по брусчатке — это уже большое позорное поражение Кремля — в свой главный священный праздник, ради которого и была развязана эта война, прятаться по кустам и просить Киев дать провести парад.

Эффект достигнут, Россия унижена, все РЛС и ЗРК оттянуты в столицу, перемирие нарушено самой же Москвой, и можно смело бить по узлам российской нефтяной и оборонной промышленности, пока убогие маршируют у стен Кремля.

Сергей Медведев, «Телеграм»

