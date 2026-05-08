Volkswagen обошел Honda и догнал Pagani 8.05.2026, 14:08

Фото: Volkswagen

Golf GTI — новый ориентир в классе переднеприводных авто.

Volkswagen Golf GTI Edition 50 установил новый рекорд круга на трассе Нюрбургринг среди переднеприводных автомобилей, вернув себе лидерство спустя три года, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Хэтчбек показал время 7:44.523, обойдя предыдущий результат Honda Civic Type R (7:44.881) и став новым ориентиром в классе переднеприводных авто. Для сравнения, этот результат совпадает с временем суперкара Pagani Zonda S, показанным еще в 2002 году.

Специальная версия GTI оснащена 320-сильным двигателем, разгоняется до 100 км/ч за 5,3 секунды. Для рекорда автомобиль получил доработанную подвеску, занижение кузова, карбоново-титановую выхлопную систему и облегченные 19-дюймовые колеса с полусликами Bridgestone Potenza Race.

За рулем рекордного заезда был тест-пилот Volkswagen Бенджамин Лойхтер. Несмотря на улучшения, VW признает, что версия стала менее комфортной, чем стандартный GTI, но ориентирована исключительно на трековые показатели.

Визуально Edition 50 отличается лишь деталями — затемненными эмблемами, красными акцентами и логотипами серии в салоне.

Volkswagen также подтвердил, что будущие Golf GTI и Golf R сохранят бензиновые двигатели.

