Volkswagen обошел Honda и догнал Pagani
- 8.05.2026, 14:08
Golf GTI — новый ориентир в классе переднеприводных авто.
Volkswagen Golf GTI Edition 50 установил новый рекорд круга на трассе Нюрбургринг среди переднеприводных автомобилей, вернув себе лидерство спустя три года, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Хэтчбек показал время 7:44.523, обойдя предыдущий результат Honda Civic Type R (7:44.881) и став новым ориентиром в классе переднеприводных авто. Для сравнения, этот результат совпадает с временем суперкара Pagani Zonda S, показанным еще в 2002 году.
Специальная версия GTI оснащена 320-сильным двигателем, разгоняется до 100 км/ч за 5,3 секунды. Для рекорда автомобиль получил доработанную подвеску, занижение кузова, карбоново-титановую выхлопную систему и облегченные 19-дюймовые колеса с полусликами Bridgestone Potenza Race.
За рулем рекордного заезда был тест-пилот Volkswagen Бенджамин Лойхтер. Несмотря на улучшения, VW признает, что версия стала менее комфортной, чем стандартный GTI, но ориентирована исключительно на трековые показатели.
Визуально Edition 50 отличается лишь деталями — затемненными эмблемами, красными акцентами и логотипами серии в салоне.
Volkswagen также подтвердил, что будущие Golf GTI и Golf R сохранят бензиновые двигатели.