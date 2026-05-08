Украинские дроны впервые сбили «Герберы» с FPV на борту
- 8.05.2026, 14:10
Украина выигрывает технологическую гонку на фронте.
Украинские дроны-перехватчики P1-SUN впервые уничтожили российские «Герберы», которые несли на борту FPV-дроны - новую модификацию, позволяющую доставлять ударные беспилотники вглубь страны.
Об этом сообщает «Милитарный».
Пять дронов за сутки
К выполнению задачи привлекли два подразделения:
экипаж «Ворон» 58-й отдельной мотопехотной бригады;
расчет «Бокс» 302-го зенитного ракетного полка.
За одни сутки они обнаружили и уничтожили пять российских беспилотников. На видео с работы перехватчиков видно «Герберы» с характерной Х-образной рамой и FPV-аппаратами, закрепленными сверху.
Технологически-оборонная компания SkyFall поделилась видео боевой работы перехватчиков.
Что такое P1-SUN
P1-SUN - это украинский дрон-перехватчик от компании SkyFall, разработанный для уничтожения «Shahed» и других беспилотников.
Его характеристики:
скорость - до 310 км/ч
рабочая высота - до 9000 метров
радиус действия - до 33 км от места запуска
Некоторые модификации P1-SUN оснащены тепловизионными камерами и системой автоматизированного наведения, что позволяет оператору точнее сопровождать и сбивать цели.
Что такое «Гербера» и почему изменилась ее роль
Раньше «Герберы» были преимущественно дешевыми дронами-ловушками: их запускали массово, чтобы перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны или вести разведку.
Но в начале 2026 года советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» сообщил о новой модификации - теперь «Гербера» используется как воздушный носитель FPV-дронов.
Фактически это способ доставить FPV-системы на большее расстояние и поразить цель, куда их раньше не хватало.