Украинские дроны впервые сбили «Герберы» с FPV на борту 8.05.2026, 14:10

Украина выигрывает технологическую гонку на фронте.

Украинские дроны-перехватчики P1-SUN впервые уничтожили российские «Герберы», которые несли на борту FPV-дроны - новую модификацию, позволяющую доставлять ударные беспилотники вглубь страны.

Об этом сообщает «Милитарный».

Пять дронов за сутки

К выполнению задачи привлекли два подразделения:

экипаж «Ворон» 58-й отдельной мотопехотной бригады;

расчет «Бокс» 302-го зенитного ракетного полка.

За одни сутки они обнаружили и уничтожили пять российских беспилотников. На видео с работы перехватчиков видно «Герберы» с характерной Х-образной рамой и FPV-аппаратами, закрепленными сверху.

Технологически-оборонная компания SkyFall поделилась видео боевой работы перехватчиков.

Что такое P1-SUN

P1-SUN - это украинский дрон-перехватчик от компании SkyFall, разработанный для уничтожения «Shahed» и других беспилотников.

Его характеристики:

скорость - до 310 км/ч

рабочая высота - до 9000 метров

радиус действия - до 33 км от места запуска

Некоторые модификации P1-SUN оснащены тепловизионными камерами и системой автоматизированного наведения, что позволяет оператору точнее сопровождать и сбивать цели.

Что такое «Гербера» и почему изменилась ее роль

Раньше «Герберы» были преимущественно дешевыми дронами-ловушками: их запускали массово, чтобы перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны или вести разведку.

Но в начале 2026 года советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» сообщил о новой модификации - теперь «Гербера» используется как воздушный носитель FPV-дронов.

Фактически это способ доставить FPV-системы на большее расстояние и поразить цель, куда их раньше не хватало.

